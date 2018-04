Service-Verband KVD e. V. veröffentlicht Sonderausgabe der SERVICETODAY zur EU-DSGVO

Dorsten, 27. April 2018. Seit knapp zwei Jahren ist sie schon in Kraft, ab dem 25. Mai 2018 wird die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) unmittelbar anwendbar sein.

Damit alle Unternehmen, die jetzt tätig werden, optimal vorbereitet sind, hat der Service-Verband KVD e. V. jetzt eine Sonderausgabe des Fachmagazins SERVICETODAY veröffentlicht. Die Ausgabe ist exklusiv in der SERVICETODAY App für iOS und Android sowie im Web-Client des Magazins verfügbar.

In der über 70 Seiten starken Ausgabe gibt die KVD-Redaktion zunächst einen Überblick über den Inhalt der Verordnung, um dann über Teilaspekte des unternehmerischen Tuns Einblicke in die Verordnung zu geben. Das beginnt damit, wie Kunden in Zukunft angesprochen werden dürfen, und setzt sich fort mit verschiedenen Fachbeiträgen zu betriebsinternen Prozessen. Die Leser finden Hinweise für die Mitarbeiter aus der internen Kommunikation ebenso wie für den Betrieb von Online-Shops, für das nächste Bewerbungsverfahren und die Arbeitsverhältnisse der Zukunft. Tipps, wie das Thema Datenschutz auch technisch abzuhandeln ist, finden sich im weiteren Verlauf dieser Sonderausgabe, die mit einer Empfehlung des KVD-Partners, dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e. V. endet. Zusammengefasst werden außerdem Standpunkte verschiedener Experten aus Regierungsorganisationen und Verbänden, dazu gibt es Interviews, unter anderem mit dem Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments zur Datenschutz-Grundverordnung, Jan Philipp Albrecht.

Weitere Themen:

- Custom Audiences: Was die Datenschutzrefom erlaubt

- Stolpersteine beim Benutzer- und Rechtemanagement

- Die DSGVO im Service bei SAP-Anwendern

- Online-Shops: Das müssen Dienstleister wissen

- 30-Fragen-Assessment für die interne Kommunikation

- Datenschutz in Bewerbungsverfahren

- Datenschutz im Personalbereich: Darauf müssen Recruiter achten

- Datenschutzgrundverordnung im Arbeitsverhältnis

- Bundesdatenschutzgesetz konkretisiert EU-Verordnung

- Lösungsstrategien zur Datensicherheit

- Ausweitung der Bußgeldsanktionen

- So geht die Folgenabschätzung

- Machen Sie Ihr Marketing fit für die DSGVO

- Zertifizierungsstandard für Cloud Computing

- Grenzüberschreitenden Datenaustausch meistern

Mit der Ausgabe ermöglicht der KVD einen umfassenden Blick auf die EU-DSGVO, so dass spätestens nach der Lektüre der Ausgabe in Unternehmen ein genauer Fahrplan bis zum endgültigen Inkrafttreten der Verordnung aufgestellt werden kann.

So funktioniert der Zugang zur Ausgabe: Laden Sie sich die kostenlose SERVICETODAY-App aus den App-Stores bei Apple (iOS) oder für Android-Endgeräte herunter. In der App geben Sie – falls noch nicht geschehen – Ihren persönlichen Freischaltcode für die Ausgaben der SERVICETODAY ein. Danach ist die Sonderausgabe freigeschaltet und kann direkt gelesen werden. Das funktioniert übrigens auch in der Webversion unter http://www.service-today.de . Der Zugang zur Ausgabe ist exklusiv für KVD-Mitglieder. Sollten Sie Probleme haben oder der Zugangscode fehlen, wenn Sie sich direkt an die KVD-Geschäftsstelle.

