„Service erfolgreich vermarkten“

Überall entstehen neue Services! Unternehmen bedienen sich maßgeschneiderter Serviceleistungen in normalen Geschäftsabläufen, wie Privatpersonen in der Bewältigung des Alltags.

Mit erfolgreichen Servicekonzepten lassen sich individuelle und persönliche Anforderungen erledigen, als auch immer erfolgreicher neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden an Anbieter binden.



Allerdings sind Serviceanbieter durch ein Überangebot an Lösungen zunehmend gefordert, ein aktives Marketing zu betreiben, zum einen um die Bedürfnisse Ihrer Kunden gezielt zu erfüllen und zum anderen um sich erfolgreich im Wettbewerb zu präsentieren.

Maßgebliche Aufgaben im Servicemarketing sind die „Differenzierung vom Wettbewerb“, die „Bindung an den Anbieter“ sowie die „Steigerung der Nachfrage“, aber auch die „Etablierung einer Marke“ gehört auf die Agenda.

Ein professionelles Marketing im Service kann in Unternehmen dazu eingesetzt werden, eine „Sicherung der Kundenbeziehung und „Steigerung der Kundenzufriedenheit zu erreichen, aber auch zum gezielten „Eingehen auf Kundenanliegen“ bzw. der genauen „Ansprache von Kundenbedürfnissen“ genutzt werden.

Alles in allem wird nur ein durchgängig erfolgreiches Servicemarketing der Garant für eine bevorzugte Wahrnehmung am Markt sein, welche als einer der maßgeblichen Treiber in einer von Kundenerfahrungen und Kundenmeinungen bestimmten neuen Angebots- und Nachfragewelt angesehen werden muß.

Worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie mit ihren Angeboten am Servicemarkt erfolgreich sein wollen?

Antworten auf diese und andere Fragen liefern die aktuellen Kurse des SEC | Service Entwicklungs Center.

