„Service zukunftsfähig machen“

Heute und in Zukunft sind Services gefragt, die vergleichbar mit Produkten, rund um die Anliegen, Wünsche, Bedürfnisse der Kunden gedeihen.

Zudem sollten es Lösungen sein, die so intelligent skaliert sind, daß sie bezahlbar und verfügbar bleiben.

Auf der Suche nach Serviceangeboten, die den nachvollziehbaren Veränderungen in den Markt- und Nachfrageentwicklung nicht nur Rechnung tragen, sondern noch übertreffen, haben sich Unternehmen zukünftige mit folgenden drei Fragestellungen auseinanderzusetzen: 1. Was sind die entscheidenden Voraussetzungen für ein hervorragendes Serviceportfolio?, 2. Welche Bedingungen bestimmen die Gestaltung passender Serviceangebote? Und 3. Wie sehen die Anforderungen an die Entwicklungen erfolgreicher Serviceprodukte aus?

Erfolgreiche Servicelösungen orientieren sich einzig und allein am Kunden. In ihrem Charakter sind sie ein instrumentelles Abbild individueller Nachfrage-, Nutzungs- und Bedeutungspräferenzen.

In Märkten, die schon längst gesättigt sind, suchen Kunden verstärkt nach Zusatznutzen, die immer weniger technisch-funktional, jedoch zunehmend psychologisch-emotional befriedigt werden können bzw. müssen.

Service zu einer Marke aufzubauen, die eine richtig verstandene Erlebnisorientierung, also die Fokussierung auf das vom Kunden empfundene Besondere zum Erlebnis macht, ist das Ziel.

Welche Konzepte müssen Unternehmen im Service entwickeln, die Kunden auch in Zukunft einen paßgenauen Nutzen bieten?

Antworten auf diese und andere Fragen liefern die aktuellen Seminare des SEC | Service Entwicklungs Center.

Eine Übersicht ausgewählter Themen ist hier zu finden: http://www.dieservicefoerderer.de/produkte/seminare/