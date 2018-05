Shopmacher und Kommerz bauen eCommerce-Plattform für Nici

Und online grüßt das Kuscheltier Altenkunstadt, Essen, Gescher, 15. April 2018 – Die NICI GmbH modernisiert ihren Online-Auftritt und hat den Enterprise eCommerce-Spezialisten Shopmacher und das eCommerce-Designbüro Kommerz damit beauftragt, eine zunächst schlanke aber vor allem ausbaufähige Markenwebseite mit integriertem Online-Shop zu entwickeln.

Die Kuscheltiere von NICI grüßen demnächst auch online

[Großes Bild anzeigen]

Das Unternehmen mit Sitz in Altenkunstadt in Oberfranken produziert Plüschtiere aus eigener Entwicklung sowie Geschenkartikel und Merchandising-Produkte. Demnächst grüßt das NICI-Kuscheltier also von einer neuen eCommerce-Plattform.„Die Shopmacher und auch Kommerz haben uns im Vorfeld unserer Entscheidung in mehreren Workshops mit ihrer Strategieberatung überzeugt, sodass wir nun den Auftrag zur Entwicklung unserer Online-Plattform aus Überzeugung an das Team der Shopmacher gegeben haben. Die verstehen ihr Handwerk“, sagt Ralph Steinert, Leiter Marketing bei der NICI GmbH. „Wir brauchen in unserer Branche ein flexibles Shopsystem, um auf schnell wechselnde Marktbedingungen reagieren und jederzeit aktiv individuelle Kampagnen starten zu können. Der Shopmacher-Ansatz der kontinuierlichen Weiterentwicklung passt perfekt zu unserem Vorhaben.“

Vereinbart ist, dass die neue NICI-Webseite auf der populären Shop-Software Shopware basieren wird. Das Going-Live des neuen Kuscheltier-Shops made by Shopmacher und Kommerz ist für den Sommer vorgesehen.

www.shopmacher.de



SHOPMACHER ist Spezialist für Enterprise eCommerce-Plattformen. In den vergangenen zehn Jahren ist das Unternehmen mit Sitz in Gescher aus der münsterländischen Provinz heraus zu einem der Top-15-eCommerce-Unternehmen in Deutschland gewachsen. Aktuell realisieren rund 70 Mitarbeiter in Gescher und Ho-Chi-Minh-Stadt intelligente Enterprise eCommerce-Lösungen für mittelständische und größere Online-Händler. SHOPMACHER vertritt die Philosophie, Online-Händler mit kontinuierlichen, schrittweisen und messbaren Verbesserungen an der laufenden Plattform stets am Puls der ständig und schnell wechselnden Anforderungen im eCommerce zu halten.