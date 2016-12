Shoppingportal 4Hooves - Reitsportbedarf online

4Hooves: Reitsportbedarf und mehr ¬¬ Die neue Online-Plattform von Reitern für Reiter

Klicken und finden! Ob brandneue Trends der Reitsportszene oder etwas für den täglichen Stallbedarf – in Zukunft müssen Pferdefans keine Zeit mehr vor dem Bildschirm vergeuden. Statt sich mit unseriösen Anbietern oder Zollbestimmungen für Bestellungen im Ausland herumzuärgern, finden User auf http://www.4Hooves.de nahezu alles, was der Markt rund ums Pferd zu bieten hat. Auch spezielle Produkte für außergewöhnliche Hobbys warten hier künftig auf glücklich Käufer. Die Idee zur neuen Online-Plattform stammt von Diplom-Kauffrau und Marketingspezialistin Henrike Klein. Sie hat selbst zwei Pferde, liebt das Westernreiten und hat mit 4Hooves ihre Vision eines professionellen und innovativen Shoppingportals für Pferdefreunde realisiert.



Eine für alle: Reitweisen- und rasseunabhängig

Ob fahr-, voltigier- oder rennsportbegeistert, Islandpferdefan oder Kaltblutbesitzer – alle Pferdenarren finden mit 4Hooves eine Anlaufstelle für ihre Bedürfnisse. „Ziel ist, dass jeder genau das findet, was er über die zentrale Suche auf 4Hooves eingibt - und zwar ganz unabhängig von Reitweisen oder Pferderassen“, so Henrike Klein, die sich beruflich jahrelang im Modebereich bewegt hat. „Für Mode gibt es bereits verschiedene Internetseiten, auf denen man ein riesiges Angebot auf einen Blick findet. So etwas wollten wir für den Reitsportbereich umsetzen.“ 4Hooves bietet deshalb viele hochwertige Produkte – sowohl von etablierten Marken als auch von Newcomer-Designern – sowie seltene Nischenprodukte und Neuheiten an. Die modernen Funktionen des Shopping-Portals, das übersichtlich nach Themenwelten gestaltet ist, machen die mühsame Suche nach Waren auf unterschiedlichen Seiten in Zukunft überflüssig: Auf 4Hooves sind viele Anbieter an nur einem Ort, der Kunden direkt zu ihren Lieblingsprodukten weiterleitet, vereint. „Außerdem werden Kunden über 4Hooves von exklusiven Angeboten profitieren“, verrät die Geschäftsführerin.



Die kunterbunte Welt der Pferde entdecken

Obwohl man auf 4Hooves hervorragend Produkte vergleichen kann, ist das Portal weit mehr als eine Preisvergleichsplattform. „Da wir nach und nach immer mehr zertifizierte Shops und Lieferanten integrieren, gibt es immer etwas Neues und Innovatives zu entdecken. Die Produktpalette wird so kontinuierlich erweitert und spezialisiert“, erklärt Klein. Auch jenseits der Shoppingvielfalt kommen 4Hooves-Nutzer beim Surfen auf ihre Kosten. Der schicke und nutzerfreundliche Auftritt der Online-Plattform spiegelt mit seinen Inhalten die Leidenschaft der 4Hooves-Macher für den Reitsport und die Pferdehaltung wider: Unter „Magazine“ werden regelmäßig spannende redaktionelle Beiträge, exklusive Backstage-Einblicke, Interviews sowie Produkttests– oder vergleiche veröffentlicht. „Uns ist wichtig neben den Basisthemen auf weltweite Trends zu blicken und interessante Kooperationen - zum Beispiel mit Gastautoren aus dem medizinischen oder juristischen Bereich – anzustoßen.“ Ein Newsletter hält alle Interessierten über neue Angebote sowie Neuigkeiten rund um das Portal auf dem Laufenden.

Auf der stets aktuellen 4Hooves-Facebookseite bekommt die entstehende Community die Chance sich über Magazin-Themen auszutauschen sowie an tollen Gewinnspielen oder Events teilzunehmen.



Verkaufen über 4Hooves: Der Marktplatz

Sie haben einen tollen Artikel, aber kaum jemand kennt ihn? „Viele besondere Produkte gibt es in Deutschland bereits zu kaufen, nur keiner bekommt es mit. Oft sind zu wenig Ressourcen bzw. Knowhow für das Marketing da oder die Hersteller haben einfach noch keinen eigenen Onlineshop zur Verfügung“, weiß Henrike Klein. 4Hooves bietet deshalb im kommenden Jahr eine Lösung, von der nicht nur Verkäufer, sondern auch die Endkunden profitieren. Über den „Marktplatz“ werden dann auf 4Hooves handgefertigte, individuelle oder einfach seltene Produkte rund ums Thema Pferd angeboten.



Pferdtastische Weihnachten

Pferdefreunde zu Weihnachten glücklich machen ist mit 4Hooves jetzt kinderleicht. Hier gibt es nicht nur viele Geschenkartikel, sondern auch beim Durchstöbern jede Menge Inspirationen zu Geschenkideen rund ums Pferd. Außerdem gibt es an den kommenden Adventssonntagen noch tolle 4Hooves-Produkte zu gewinnen. Dafür einfach unter http://www.facebook.de/shop4hooves an der Verlosung teilnehmen.

