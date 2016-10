Shure Digital Power Day 08.11.2016

Wann: Dienstag, 08.11.2016, 17 – ca. 21.30 Uhr Wo: Pasinger Fabrik (Studio 2), August-Exter-Str. 1, 81245 München

Spätestens seit der letzten Vergabe von Funkfrequenzen an die Mobilfunkindustrie, sind digitale Fumkstrecken interessanter geworden. Dass es sich dabei aber durchaus um ein sehr komplexes Thema handeln kann, erkennt man schon daran, dass die Firma SHURE bzgl. ihrer digitalen Systeme ULX-D und QLX-D eigene Workshops zu eben jenem Thema anbietet. Wer auch nur ansatzweise mit dieser Materia zu tun hat, weiss genau, dass es sich um ein sehr komplexes Themenfeld handelt.

In Kooperation mit der Firma Weichhart Licht + Ton findet daher am Dienstag, den 08.11.2016, in der Pasinger Fabrik (Studio 2) in München ein ca. 5 stündiger Workshop statt.

Auf der Agenda stehen folgende Themenpunkte:

- Grundlagen der Hochfrequenztechnik

- Infos zu den ULX-D und QLX-D Systemen

- Simulation einer Frequenzkoordination bei Großveranstaltungen mithilfe der Wireless Workbench Software i.V.m. einem Axient Spectrum Analyzer

- Vernetzung und Demonstration der netzwerkbasierenden Audioschnittstelle Dante

- Infos zur aktuellen Frequenzsituation und zum Thema „nachhaltige Investitionen“

Der Workshop richtet sich an erfahrene UHF-Techniker, gibt aber auch Einsteigern und Auszubildenden einen guten Überblick über die aktuellen technischen Möglichkeiten im Drahtlosbereich.



Die Trainer dieses Workshops werden sein:

Marc NesselhaufJens Stellmacher



Die Teilnahme ist kostenlos und auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Um eine verbindliche Zusage wird gebeten.

Anmeldung per mail an oder über das Kontaktformular auf www.weichhart.de