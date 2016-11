Sicherheitsmatten aus einer Kombination von sehr saugfähigen, strapazierfähigen Vliesfasern in signalgelber Farbe mit aufgedruckten Gefahrensymbolen für Bereiche mit hoher Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahr.

Neu im Sortiment der MAKRO IDENT sind die Bindevlieses aus gelben Vliesfasern als Sicherheitsmatte und Tücher SOR-CHB und SOR-CH sowie die neuen haftenden und rutschfesten grauen Matten mit Sperrschicht und Tarnmuster für Bereiche, wo Verschüttungen von z.B. Öl, Kühlmittel, Chemikalien usw. aufgenommen werden müssen. Die Materialien sind für den längeren Einsatz für das sofortige Aufnehmen von Verschüttungen und ausgelaufenen Flüssigkeiten gedacht.

Die gelben Sicherheitsmatten SOR-CHB zeichnen sich durch eine hohe Sichtbarkeit für z.B. rutschgefährdete Arbeitsplätze aus und vereint hohes Saugvermögen, hohe Haltbarkeit und Sicherheitskennzeichnung in einem Produkt. Die gelben Sicherheitsmatten und Tücher sind zum Aufnehmen für praktisch alle Flüssigkeiten, einschließlich Öle und gefährliche Chemikalien – und somit universell in Industrieumgebungen einsetzbar.

Sicherheitsmatten und Tücher für Öle, Säuren, Chemikalien und andere Flüssigkeiten

Das Material ist hervorragend für alle stark frequentierte Wege, Gänge und Arbeitsplätze geeignet. Die Sperrschicht auf der Unterseite ist reißfest und sorgt dafür, dass die Matte nicht verrutscht und Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten nicht auf den Boden gelangen. Die auffallend gelbe Farbe mit den aufgedruckten Sicherheitssymbolen in Schwarz / Rot machen auf Bereiche mit einer hohen Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahr aufmerksam.

Erhältlich ist das gelbe Bindevlies als Matte mit Sperrschicht – aufgewickelt auf Rolle – in einer Breite von 38 oder 76 cm und einer Länge von 30,48 Meter. Als Tücher ist dieses Material – ohne Sperrschicht – ebenfalls erhältlich im Maß 48 cm x 38 cm. Verwendet werden beide Produkte in Bereichen am Arbeitsplatz oder Bereichen mit Personenverkehr.

Verfügbar ist außerdem die Sicherheitsmatte SOR-CH mit einer Breite von 6 und 8 cm Breite, mit einfacher oder doppelter Perforation. Die Perforation dient zur Aufteilung in 2 bzw. 4 Hälften, um Material zu sparen. Dieses Produkt ist ohne Sperrschicht erhältlich und zur Verwendung von gefährlichen Chemikalien und Säuren gedacht. Einsatzgebiet für dieses Produkt sind eher Atomkraftwerke, die Chemieindustrie und Chemielagerstätten sowie Labore und Krankenhäuser. SOR-CH sollte als Tuch oder Matte in keiner Notfall-Einheit fehlen.

Ebenfalls neu im Sortiment der MAKRO IDENT sind die haftenden und nicht-rutschenden Matten mit Sperrschicht in grau. Diese lassen sich mühelos in Gängen und auf Gehwegen aufbringen und auch genauso leicht wieder entfernen. Die haftende graue Matte ist eine hervorragende Ergänzung zu allen anderen Bindevliesen und Ölbindemitteln von MAKRO IDENT. Die Unterseite haftet auf jeder Oberfläche und hält das Material somit an Ort und Stelle. Dadurch wird die Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahr auf ein Höchstmaß gesenkt.

Wenn die Matte nach ein paar Wochen mit Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel oder anderen Flüssigkeiten vollgesaugt ist, kann diese wieder mühelos und rückstandsfrei vom Boden zu entfernen. Diese Matten sind auf Rolle gewickelt und können ganz nach gewünschter Länge selber zugeschnitten werden. Die Rollen sind in der Breite von 38 cm und 76 cm erhältlich und einer Länge von 30,48 Meter.

Die genannten Materialien sind alle sehr saugfähige Materialien und außerdem sehr strapazierfähig. Sie sind für den starken Personen- und Gabelstaplerverkehr in Gängen und auf Gehwegen verschleißfest und für einen trockenen und sicheren Arbeitsplatz entwickelt worden.

Weitere Informationen unter http://www.sorptionsmittel.de/sorbents/uni-matten.html