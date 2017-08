Mit Lockout-Tagout werden Sicherheitsrisiken bei Wartungs- und Reparaturabeiten wesentlich verringert.

Genaue Schritt-für-Schritt Verfahrensanweisungen sind zwangsläufige Hilfsmittel, um Arbeitsunfälle zu vermeiden.

Noch immer treten bei Wartungsarbeiten zahlreiche Arbeitsunfälle auf. Diese Unfälle verursachen viel Leid für die Betroffenen sowie hohe Versicherungskosten und Produktionseinbußen für das Unternehmen. Mithilfe von Lockout/Tagout lassen sich die Sicherheitsrisiken bei Wartungsarbeiten auf praktische Weise kontrollieren.

Anforderungen zur Kontrolle von Wartungsrisiken

Lockout/Tagout Verriegelungen und Blockiersysteme unterbrechen vorübergehend die Energiezufuhr von Maschinen, sodass diese bei Wartungsarbeiten nicht betriebsbereit sind. Zum vollständigen Absperren einer Maschine müssen sämtliche Energiekontrollpunkte, wie Griffe, Hebel, Ventile und Schaltknöpfe, in der Aus-Position blockiert werden, damit kein Mitarbeiter versehentlich wieder anstellt.

Sicherheitsrisiken bei Wartungs- und Reparaturarbeiten vermindern

MAKRO IDENT kann bei einer Begehung für Lockout/Tagout vor Ort alle relevanten Energiekontrollpunkte für jede Maschine bestimmen, um so den ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Wartungssicherheit zu unternehmen.

Auswahl der geeigneten Schlösser und Vorrichtungen

Nachdem die Energiekontrollpunkte bestimmt wurden, ist es sehr einfach, die passenden Lockout-Verriegelungen und Blockiersyteme sowie Sicherheitsschlösser auszuwählen. Typ und Anzahl der erforderlichen Lockout-Verriegelungen und Sicherheitsschlösser richten sich nach den vorhandenen Energiekontrollpunkten, den Wartungsrichtlinien und den örtlichen Umgebungsbedingungen.

MAKRO IDENT bietet als bekannter Brady-Distributor das Komplettsortiment an Brady Lockout-Verriegelungen, Blockiersystemen mit Warn- und Sicherheitsanhängern an, mit denen jede Maschine sicher gesperrt und gekennzeichnet werden kann. Die Sicherheitsschlösser sind in verschiedenen Ausführungen, Farben, Materialien und Schließsystemen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsbereiche erhältlich, beispielsweise nicht leitend, abriebfest und beständig gegen Chemikalien.

Best-Practice-Lockout-Prozeduren

Nachdem alle Energiekontrollpunkte bestimmt und die geeigneten Sicherheitsschlösser und Lockout-Verriegelungen oder Blockiersysteme ausgewählt wurden, müssen übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt werden, damit die zuständigen Wartungstechniker Maschinen vor der Wartung sicher und professionell absperren können.

Lockout-Prozeduren, auch Lockout-Verfahrensanweisungen genannt, haben den Zweck, Mitarbeitern pro Maschine und Anlage mitzuteilen, wie diese vollständig abzuschalten und ihr Betrieb zu verhindern ist. Sie sollten eine Testphase beinhalten, um den Verbleib von Energie in den Maschinen sicher auszuschließen.

Zum Erstellen von sicheren Lockout-Anleitungen arbeitet MAKRO IDENT mit Brady eng zusammen. Es werden daher ausschließlich erfahrene Ingenieure von Brady eingesetzt, die für das Schreiben von Best-Practice-Lockout-Prozeduren zuständig sind. Diese Ingenieure schulen auch gezielt Personen, die zukünftig selber Lockout-Verfahrensanweisungen für das Unternehmen erstellen sollen.

Mithilfe der LINK360 Sicherheits-Software können diese Lockout-Verfahrensanweisungen von den zuständigen Mitarbeitern an mehreren Standorten ganz einfach genehmigt, skaliert, visualisiert und gedruckt werden. Nachdem die Prozeduren genehmigt wurden, können sie mit der LINK360 Software visualisiert, gedruckt und dann an den entsprechenden Maschinen angebracht werden.

Weitere Informationen unter http://www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/link360.html