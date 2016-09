Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel für Elektrik und andere Bereiche

MAKRO IDENT – Die neuen Sicherheitsschlösser mit flexiblen PVC-überzogenem Stahlkabelbügel sind zur Trennung von Energiequellen geeignet, die eng aneinander liegen und andere Bereiche.

Die neuen Sicherheitsschlösser COMPACT+KABEL ergänzen die bisherige ABUS Sicherheitsschlösser-Serie COMPACT bei MAKRO IDENT. Sie sind eine hervorragende Lösung, die sich sehr einfach an z.B. Schutzschaltern anbringen lässt. Aufgrund des geringen Gewichts von nur 40 Gramm und des flexiblen Kabels können mehrere Schlösser neben- und untereinander angebracht werden, ohne dass diese sich gegenseitig im Wege sind.

Auch diese COMPACT-Schlösserserie von ABUS sind bei MAKRO IDENT in 10 verschiedenen Farben erhältlich. Die neuen Schlösser sind eine Spezialentwicklung für Brady und die Brady Lockout-Verriegelungen. Es versteht sich von selbst, dass die Schlösser HighQuality-Produkte sind, geprüft wurden, eine hohe Langlebigkeit aufweisen und hohe Sicherheitsstandards.

Die COMPACT+KABEL Schlösser sind mit einem robusten, nicht leitenden, funkenfreien Nylongehäuse inklusive isoliertem Zylinder ausgestattet. Also perfekt für den elektrischen Bereich. Der Mitarbeiter, der gerade Reparaturen oder Wartungen vornimmt, bekommt keinen Schlag, sollte versehentlich der Strom doch eingeschaltet sein. Energiezufuhren können so sicher abgesperrt und verriegelt werden und Personen- oder Sachschäden vermindern.

Die Anbringung des Sicherheitsschlosses ist außerdem sehr einfach: Der Techniker muss lediglich das nichtleitende Kabel um das zu sperrende Objekt oder Ventil legen und das integrierte Vorhängeschloss zuschließen. Es funktioniert genauso einfach und schnell wie ein Fahrradschloss.

Ausgestattet sind die ABUS Sicherheitsschlösser COMPACT+KABEL mit einem Schließzwang. Das heißt, der Schlüssel kann erst dann aus dem Schließzylinder herausgenommen werden, wenn das Schloss tatsächlich abgeschlossen wurde. Vorher nicht.

Die neuen Vorhängeschlösser mit Kabelbügel sind bei einer maximalen Betriebstemperatur von 120°C Grad einsetzbar. Der Kabeldurchmesser beträgt 4,7 mm. Die Kabelbügel sind in einer Länge von 200 mm (Bügelhöhe 106,88 mm) und 400 mm (Bügelhöhe 203,20 mm) erhältlich und passen sogar zu bereits bestehenden, speziellen Schlösserlösungen der Serie NYLON-NYLON, NYLON-STAHL, und COMPACT, die viele Kunden bei MAKRO IDENT nach ihren Wünschen speziell für ihren Betrieb haben anfertigen lassen. Wie schon bei den genannten Serien sind auch hier Gravuren nach Kundenwunsch, wie zum Beispiel Namen, Nummer usw. möglich zu realisieren.

So wie die anderen genannten Schlösserserien sind auch hier Schließsysteme wie Key Different (nicht gleichschließend), Key Alike (gleichschließend), mit Hauptschlüssel (Master Key) und Generalschlüssel (Grand Master Key) nach Kundenwunsch anzufertigen. Bei der neuen Serie COMPACT+KABEL gibt es bereits 6er Packs mit Key Alike und Key Different serienmäßig.

Spezielle, abteilungs- oder mitarbeiter-bezogene Schlösserlösungen und Anfertigungen sind für MAKRO IDENT Routine. Kundenspezifische Schlösserlösungen werden gerne nach Wunsch und Anforderung genau ausgearbeitet und – ausschließlich und einzigartig für den gewünschten Betrieb bzw. das gewünschte Unternehmen - produziert.

Die neuen Vorhängeschlösser COMPACT+KABEL entsprechen dem OSHA- und ANSI-Standard. Geliefert werden die Schlösser bei Standard-Packungen immer mit einem Sicherheitsschlüssel und Warnetiketten zum Aufkleben. Weitere Informationen über die neuen Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel unter http://www.makroident.de/lockout-ta....oesser.html#compact-kabel

