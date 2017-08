Sichtschutzstreifen: Ein Upgrade für den Gartenzaun

Da Grundstücke heutzutage oft immer kleiner werden, ist eine sinnvolle und schöne Gestaltung des Gartens umso anspruchsvoller.

Speziell in Innenstädten wird das Problem, dass kaum Platz zum Nachbargrundstück besteht, immer präsenter. Da kommt schnell das Bedürfnis nach mehr Privatsphäre auf. Im Sommer möchte man sein Wohnzimmer oft in den Garten oder auf die Terrasse verlegen, um draußen zu essen oder einfach ein paar Stunden die frische Luft auszukosten und sich auszuruhen. Dabei kann man gut auf neugierige Blicke des Nachbarn verzichten, um wirklich etwas Ungestörtheit genießen zu können.Hier wird ein Zaunsystem benötigt, welches sowohl den Zweck eines Sichtschutzes erfüllt, dabei aber auch optisch ansprechend ist, um ein angenehmes Ambiente zu bieten.Im Zuge dessen beweist beispielsweise das junge Unternehmen Zaun Robel, dass Doppelstabmattenzäune mit Sichtschutzstreifen genau diesen Ansprüchen gerecht werden. Unter http://zaunsysteme-robel.com/ erhalten Interessenten einen Einblick in das Angebot: In hoher Qualität und für faire Preise sind Sichtschutzstreifen in verschiedenen Ausführungen, z.B. im klassischen Anthrazit, erhältlich.

Sichtschutzstreifen für den Doppelstabmattenzaun — wahre Alleskönner

Immer öfter sieht man Gärten und Terrassen, die mit praktischen Sichtschutzstreifen geschmückt sind. Also mag die Frage aufkommen, welche Vorteile dieser immer beliebter werdende Doppelstabmattenzaun mit Sichtschutzstreifen gegenüber herkömmlichen Holzzäunen bietet.

Das System des Doppelstabmattenzauns ist ein wahrer Alleskönner: Durch senkrechte Stäbe, die mit einem waagerechten Stab zusammengefügt sind, ist die Basis des Zaunsystems sehr robust. Außerdem ist gerade durch diese spezielle Konstruktion die Befestigung der Sichtschutzstreifen möglich. Die Montage der Sichtschutzstreifen ist sehr einfach und es ist keine weitere Person oder weiteres Werkzeug zur Hilfe erforderlich. Die Streifen können je nach Geschmack zwischen die Stäbe eingefädelt und verschiedene Farben ausgewählt werden, sodass ein individuelles Flechtmuster entsteht. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Material der Streifen eine lange Haltbarkeit aufweist, da es reißfest und wetterresistent ist. Ein guter UV-Schutz verhindert zudem, dass das Material ausbleicht. Um die einfache Befestigung und auch die Haltbarkeit noch zu unterstützen, gibt es passende Befestigungsclips, die am Anfang und am Ende der Streifen, sowie am Zaunsystem selbst fixiert werden und für zusätzliche Stabilität sorgen. Wenn die Streifen in den unteren Maschen des Zauns mit eingeflochten werden, wird zum einen verhindert, dass Unkraut vom Nachbarn zu Ihnen herüberwächst, wie auch, dass kleine Kinder den Zaun als Klettergerüst benutzen.

Ein Sichtschutz bringt somit viele Vorteile mit sich. Möchte man sich also einen angenehmeren Aufenthalt im eigenen Garten sichern, empfiehlt sich die Anschaffung eines Sichtschutzes durch Doppelstabmattenzaun durchaus!