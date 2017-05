Sina Boje gehört seit dem 01. April 2017 zum Team der „Kaiserpflege". Sie freut sich, dass sie nun mit Kolleginnen zusammenarbeitet, von denen sie lernen kann und die sie ihrerseits wiederum nach Kräften unterstützen, die neuen Aufgaben zu bewältigen.

Im April vor zwei Jahren hatte sich der Pflegedienst „Kaiserpflege" gegründet, ausgerichtet auf die Pflege und Betreuung von schwerstkranken Menschen. Was macht das Team der "Kaiserpflege" so besonders, warum sind die Gründerinnen Simone Kaiser, Carmen Luplow, Bärbel Nickels so erfolgreich? Einfache Antworten gibt es hier sicher nicht. Aus dem Komplex von möglichen Motiven ragen zwei Aspekte heraus: Zum einen ist es der ausgeprägte Wille aller, das Engagement jedes einzelnen, gute Arbeit zu leisten. Und zum anderen ist es die Tatsache, dass alle ihr „Herzblut“ geben für die Versorgung der Patienten – ein Umstand, der das Team „Kaiserpflege“ so einzigartig macht.

Sina Boje wurde vom Team nicht nur aufgenommen – sie wird inzwischen auch angenommen

Simone Kaiser, Carmen Luplow, Bärbel Nickels, Ludmila Keil und Melani Parakenings - sie alle ziehen an einem Strang. Jetzt gehört Sina Boje ebenfalls dazu, und darauf ist sie stolz. Sie zögert bei der Beantwortung der Fragen im Interview noch, ist bescheiden und möchte sich nicht in den Vordergrund drängen. Dabei kann sie mit ihren 26 Jahren schon auf wichtige Stationen in ihrer fachlichen Qualifizierung verweisen. Bereits in der Realschule hat sie an einem Jahr der Pflege teilgenommen, Praktika absolviert. Anschließend machte sie die Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin und sammelte erste Erfahrungen in Pflegeheimen, im ambulanten Pflegedienst und in der Tagespflege. Jetzt will sie sich weiterentwickeln, sich spezialisieren. Sie hat dazu an einem online-Kurs teilgenommen, indem es um die Weiterbildung zur Palliativ Care Fachkraft geht. Sie wartet nun auf das nach ausstehende Zertifikat. Auf die Frage, ob sie glücklich ist, antwortet sie klar mit einem „Ja“. „Ich wusste lange nicht, wo die Reise hingehen soll, wo ich hingehöre. Jetzt weiß ich es - ich will im Team der ‚Kaiserpflege‘ mitmachen“, sagt sie im Interview. In Befragungen erklären viele Mitarbeiter, dass sie Mitglied in einem guten Team sind. Das will niemand bestreiten. Ein klares Kriterium jedoch ist, sich zu kümmern, untereinander zu helfen, wenn es dem anderen nicht so gut geht oder etwas nicht gelingt. Dann zeigt sich die Stärke des Teams, die Qualität, die gerade in der Palliativversorgung unabdingbar ist. Im Team der "Kaiserpflege" ist das der Fall. Die Patienten und deren Angehörige wissen das längst zu schätzen.

INTERVIEW: http://uwemuellererzaehlt.de/2017/05/16/sina-boje-im-interview/