Sinfonisches Konzert der Ursprünge mit der Bläserphilharmonie Westfalen Winds

Am 08. April wird die westfälische Bläserphilharmonie Westfalen Winds wieder im Märkischen Kreis live zu erleben sein.

In der Stadthalle Meinerzhagen wird ab 16 Uhr ein farbenprächtiges und anspruchsvolles Konzertprogramm auf Höchstniveau präsentiert. Neben Werken von Ida Gotkovsky, Percy Grainger und Gustav Holst wird auch wieder „Der Herr der Ringe“ als erste Sinfonie von Johan de Meij zu hören sein. Der Vorverkauf hat just begonnen.

URSPRÜNGE lautet das Thema des Konzerts der westfälischen Bläserphilharmonie Westfalen Winds. Unter der künstlerischen Leitung von Ulrich Schmidt wird am 08. April um 16 Uhr in der Stadthalle Meinerzhagen ein facettenreiches Mosaik unterschiedlichster Musikstile und Epochen geboten. Die Zuhörer werden auf eine musikalische Zeitreise von der keltischen Eisenzeit, in das Fin de Siècle im frühen 20. Jahrhundert und zurück in die Moderne der britischen Inseln entführt.

„Poème du feu“, ein monumentales Tongedicht der französischen Komponistin Ida Gotkovsky, steht inhaltlich am Anfang. Diese Originalkomposition für sinfonische Blasorchester wurde durch das keltische Frühjahrsritual in der späten Eisenzeit inspiriert. Zwei große Feuerstellen ritualisieren die Symbiose von Himmel und Erde, dem Ursprung des Lebens. So ist die Komposition ebenfalls in zwei Teile aufgeteilt, die jeweils eines der beiden Ritualfeuer skizzieren. Imposant und klanggewaltig sowie lyrisch verklärt mit französischer Romantik stellt sich das Werk dar.

Konzertplakat Frühjahr 2018 - Bild: Westfalen Winds e.V.

Percy Grainger und Gustav Holst verfolgten im frühen 20. Jahrhundert zwar gänzlich unterschiedliche Ansätze, dennoch bilden englische Volkslieder die ursprüngliche Keimzelle sowohl in Graingers „Lincolnshire Posy“ als auch in Holsts Opus 28,1, der „First Suite in E-flat for Military Band“– zwei Werke, die im Verlauf der Dekaden als die wichtigsten Katalysatoren der sinfonischen Bläsermusik in Europa angesehen werden sollten und vor allem durch die kontrastreiche und detailverliebte Orchestrierung auf technisch höchstem Niveau geprägt sind.

Höhepunkt des Programms ist ein unumstrittenes Meisterwerk des Blasorchesterrepertoires. Anlässlich des 30. Jubiläums der Komposition in diesem Jahr entführt Westfalen Winds den Hörer nach Mittelerde. Johan de Meijs vielfach ausgezeichnete erste Sinfonie „Lord of the Rings“ erzählt in fünf Sätzen eine epische Geschichte von Mut, Freundschaft und dem Kampf gegen das scheinbar übermächtige Böse nach Tolkiens ursprünglichem Romanzyklus. In den Feuern des Schicksalsberges schließt sich der Kreis, der mit Gotkovskys „Poème du feu“ seinen Anfang nahm. Das Feuer als Ende und zugleich Neubeginn, in einer epischen Romanvertonung von 1988.

Eintrittskarten können ab jetzt für 12€ im Vorverkauf Eintrittskarten via Mail an "tickets@westfalen-winds.de" oder telefonisch unter 02331/7393024 reserviert werden. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse für 15€. Schüler und Studenten haben freien Eintritt.

Weitere Informationen auf http://www.westfalen-winds.de und http://www.facebook.com/westfalenwinds