Sinnvolle Arbeitszeitgestaltung mit Hilfe von modernsten Zeiterfassungssystemen

[Warthausen, 09.12.2016] Gerade in den saisonal bedingten Spitzenzeiten ist es in vielen Unternehmen schwierig, frei zu bekommen oder kundengerecht zu arbeiten, ohne Einbußen zu erfahren.

Mit Hilfe der modernen Zeiterfassung ist es nun für die Personalabteilung wesentlich einfacher, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu erfassen und diese dokumentiert zu wissen. Jegliche Diskussionen um geleistete oder nicht geleistete Arbeitszeiten entfallen aufgrund einer nachvollziehbaren Unterlage, die von allen Seiten transparent ist.

Da das Zeitkonto jederzeit eingesehen werden kann, ist es effizient und zeigt minutengenau die bereits erfolgten Arbeitseinsätze. In stressigen Zeiten oder bei unregelmäßigen Arbeitszeiten ist die moderne Zeiterfassung daher zusätzlich unterstützend. Auch der Aufwand bei der stets mühsamen und zeitraubenden Planung von Dienstplänen entfällt.

Die Wünsche der Mitarbeiter bezüglich Urlaubs- und Arbeitszeiten sind leichter zu berücksichtigen in der Planung, die eine vorausschauende Personalplanung erlaubt. So können Mitarbeiter nach Bedarf und voraussichtlicher Spitzenzeiten eingeplant und freuen sich über einen sinnvollen Arbeitseinsatz. Zeitgleich ist die Zeiterfassung eine zufriedenstellende Basis für die Lohn- und Gehaltsverrechnung, die EDV-unterstützt rascher abgewickelt werden kann.

Weitere Informationen auf: http://www.zeiterfassung-ringer.de

Die Zeiterfassung ist auch mobil möglich, was für externe Mitarbeiter und Außendienst-Mitarbeiter ideal ist.

Zudem profitiert das Controlling von wichtigen Kennzahlen und kann vorausschauender planen. Der Charme der Stechuhr ist zwar verschwunden, aber die mobile Kommunikation und Datenverarbeitung hat in unserer Gesellschaft ohnehin längst einen Triumphzug angetreten. Warum also nicht die Vorteile modernster Zeiterfassung nutzen und nicht gleich Überwachungscharakter befürchten? Ob vom Smartphone, dem Tablet oder dem eigenen Arbeitsplatz kann sich jeder an- und abmelden, Fehlzeiten und Urlaubstage einsehen.