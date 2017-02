Smart und effizient: So sparen Unternehmen Zeit und Kosten

Aktuelle Tolly Research-Studie belegt messbare finanzielle Vorteile der Smart DDI-Lösung von EfficientIP

Transparenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit: Das sind die zentralen Anforderungen an eine DDI-Lösung (DNS, DHCP, IPAM). EfficientIP, führender internationaler Softwarehersteller und DDI-Experte, stellt jetzt eine unabhängige Studie vor, die den positiven Effekt seiner Lösungen beim Einsatz in Unternehmen belegt. Der Praxistest wurde von Tolly Research durchgeführt und zeigt messbare Ergebnisse der Software-Nutzung. So lassen sich Zeit, Aufwand und Arbeitskosten für häufig anfallende Aufgaben deutlich reduzieren. Hinzu kommt ein schneller Return on Investment (ROI).

Im Rahmen der Erhebung wurden sowohl mittelständische als auch große Kunden von den Analysten der Tolly Group befragt. Die Ergebnisse: Bei einem großen Handelsunternehmen mit weltweit 400 Filialen, das rund 60.000 IP-Adressen von annähernd 660 IP-Subnetzen verwaltet, ließen sich die Arbeitskosten um 384.000 Euro reduzieren. Das entspricht einem ROI von 281 Prozent im Verlauf von drei Jahren. Umgerechnet bedeutet das: Die EfficientIP-Software zuzüglich der erforderlichen Lizenzen amortisierte sich in nur acht Monaten nach dem Projektstart.

Deutliche Einsparungen im Vergleich zu manuellen Prozessen

Zudem ergab die Studie, dass sich der Einsatz von EfficientIP-Technologie als Ersatz für manuelle IP-Adressmanagementprozesse auch für kleinere Unternehmen lohnt. Das Tolly-Team befragte beispielsweise einen Kunden mit 8.826 IP-Adressen, der in drei Jahren 52.400 Euro einsparen konnte. Dies entspricht einem ROI von 73 Prozent und einer Amortisierung in 16 Monaten, in denen das Unternehmen statt auf händische Workflows auf die integrierte Automatisierung von EfficientIP setzte. Die Minimierung firmeninterner IT-Anforderungen hat einen positiven Einfluss auf den Cashflow und reduziert gleichzeitig das Risiko von Sicherheitsverstößen. Hiervon sind kleinere Unternehmen zumeist stärker betroffen als größere Firmen mit mehr IT-Ressourcen.

„Wir bieten unseren Kunden zahlreiche Vorteile hinsichtlich Geschäftsagilität und Cybersecurity. Die Studie belegt das“, erklärt David Williamson, CEO von EfficientIP. „Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir wirtschaftlich überzeugen müssen. Die Tolly Group hat in ihrer Erhebung bewiesen, dass sich der Einsatz unserer Lösung für Unternehmen jeder Größe wirtschaftlich und geschäftlich lohnt.“

Lösung bestens für den Einsatz im Retail-Bereich geeignet

Im Rahmen der Studie überprüfte Tolly auch die Anforderungen, die Retailer aufgrund ihrer Strukturen in Online- und stationärem Geschäft an eine IP-Subnet-Versorgung stellen. Die Analysten fanden heraus, dass die manuellen Aufgaben, die dieser IP-Bereitstellung zugrunde liegen, im Lauf der Zeit erhebliche Kosten verursachen. Das liegt insbesondere daran, dass die Dokumentation nicht mit der realen Unternehmenssituation Schritt halten kann – zumal die Nachfrage nach neuen IP-Adressen jährlich um rund fünf Prozent zunimmt. Nach der Einführung der EfficientIP-Lösung werden Management-Richtlinien hingegen strikt eingehalten. Die besondere Anwenderfreundlichkeit sorgt zudem dafür, dass weniger IT-Experten erforderlich sind, um den Netzwerkverkehr aufrechtzuerhalten.

Durch den flexiblen Ansatz bietet EfficientIP Potenziale für unterschiedlich große Unternehmen. Bei den kleineren waren die Gesamteinsparungen zwar niedriger, zugleich sind die positiven Kostenauswirkungen aber durchaus nennenswert. Kevin Tolly, Gründer von The Tolly Group, bestätigt: „Unsere Erhebung zeigt, dass der Umstieg auf eine professionelle DDI-Lösung von EfficientIP enorme Mehrwerte für Kunden hinsichtlich Kosteneinsparungen, Agilität und Effizienz beinhaltet.”

Weitere Informationen zu den Lösungen von EfficientIP gibt es unter http://www.efficientip.com/de .