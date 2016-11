Smarte Geschenkideen für kleine und große Tüftler

Frankfurt/Ratingen, 09.11.2016. Pinguine, Märchenwölfe und der exotische Dschungel: SMART Toys and Games, belgischer Hersteller von Denk- und Logikspielen, hat pünktlich zum Weihnachtsfest abwechslungsreiche Neuheiten für jede Menge Indoor-Spielspaß im Gepäck.

Mit 48 bis 80 Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen bieten die SmartGames knifflige Herausforderungen. Die illustrative Anleitung verrät, wie die angezeigten Elemente auf dem Spielbrett verteilt werden. Große und kleine Tüftler ab 4 Jahren finden dann allein oder gemeinsam mit der Familie die richtige Lösung.

Ein Klassiker neu interpretiert

Die Geschichte von Rotkäppchen ist ohne Zweifel ein Kinderliebling. SMART Toys and Games hat das Märchen nun in ein spannendes Denk- und Logikspiel für Kinder ab 4 Jahren verwandelt. Die griffigen und ansprechenden 3D-Puzzleteile müssen so auf dem Spielbrett angeordnet werden, dass Rotkäppchen den Weg zum Haus der Großmutter findet. Aber Achtung: der böse Wolf lauert ihm schon auf! Das märchenhaft gestaltete Spiel beinhaltet zwei unterhaltsame Spielvarianten – mit und ohne Wolf. Insgesamt 48 verschiedene Aufgaben und ein begleitendes Bilderbuch versüßen (Vorschul-)Kindern und deren Eltern den Tag. Die Geschichte kann dank des Storybooks auch frei erzählt werden. Ab sofort zu einer UVP von 23 € erhältlich.

Das Parkplatz-Dilemma

Das kennt jeder: die ewige Parkplatzsuche…Wer ergattert den besten Platz, wo steht es sich am Günstigsten? Da heißt es Konzentration, Parkbucht anvisieren und erfolgreich einreihen! Alle Autos müssen auf ihrem Platz stehen. Im Kompaktspiel Parkplatz-Dilemma gibt jede Aufgabe Hinweise auf die korrekte Position einiger Autos. Das überraschende Deduktionsspiel bietet für kleine und große „Autofahrer“ 60 herausfordernde Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Wenn der Spieler nicht weiterkommt, hilft bei allen SmartGames ab 6 Jahren der Lösungsteil hinten im Aufgabenheft. Ab sofort zu einer UVP von 15 € erhältlich.

Plantschende Pinguine

Bei Familie Pinguin geht es ausgelassen zu, denn die süßen Arktis-Bewohner lieben es zu plantschen! Wenn da bloß nicht die störenden Eisschollen wären. Kleine Knobelfreunde ab 6 Jahren sorgen bei der Pinguin Pool Party für Abhilfe und bringen die griffigen 3D-Puzzleteile in 60 kniffligen Aufgaben geschickt unter und sorgen für eine freie Tanzfläche. Das praktische Spielbrett ohne Deckel ist übrigens auch optimal für unterwegs geeignet! Ab sofort zu einer UVP von 15 € erhältlich.

Auf in den Urwald!

Die Weihnachtsferien statt im Schnee in der Südsee mit Pandas, Elefanten und Co. verbringen? Kein Problem mit dem neuen SmartGames Klassiker Dschungel-Abenteuer. In 80 leichten bis schweren Aufgaben absolvieren Spieler ab 7 Jahren im Tag- oder Nachtmodus zahlreiche Dschungelprüfungen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten – aber nur eine richtige Lösung, um alle Tiere zu finden! Ab sofort zu einer UVP von 23 € erhältlich.