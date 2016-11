Smarte ReSound Vernetzung wird herstellerübergreifender Standard: Hörgeräte-Industrie folgt technologischem Vorreiter auf dem 2,4 GHz Band

Groß war die Skepsis in der Hörakustik-Branche, als Hörgeräte-Hersteller ReSound 2010 erstmals ein Hörgerät mit Wireless-Anbindung auf Basis der 2,4 GHz Technologie vorstellte.

Hörgeräte-Vernetzung auf Basis von 2,4 GHz – aktuelle Anbindungsoptionen für smarte ReSound Hörgeräte (Quelle: ReSound)

Doch die vielen Kritiker und Zweifler, die dem neuen Ansatz damals ein baldiges Ende voraussagten, wurden mit den Jahren schweigsam. ReSound hingegen hielt unbeirrt am eigenen Weg fest, erweiterte Anfang 2014 mit der Einführung des ersten Hörgeräts Made for iPhone die Funktionalität klassischer Hörhilfen grundsätzlich und verfügt heute über das mit Abstand umfangreichste Portfolio an smarten Hörgeräten. Spätestens seit dem 61. Kongress der Europäischen Union der Hör-Akustiker (EUHA) im vergangenen Monat wird auch dem letzten Skeptiker klar sein: Die ReSound-Technologie ist die Zukunft der Hörgeräte-Vernetzung. Schon heute ist sie der herstellerübergreifende Standard für die drahtlose Anpassung im Hörakustik-Fachgeschäft; und immer mehr Hersteller beginnen damit, sie zur Anbindung ihrer Produkte an Smartphone, TV und andere Geräte zu nutzen. Die Industrie folgt ReSound auf dem 2,4 GHz Band; und die Hörgeräte-Träger werden davon erheblich profitieren.

Seit ReSound 2010 erstmals Vernetzung auf Basis von 2,4 GHz in die Hörakustik einführte, dominiert der Hersteller die Entwicklung im Bereich der kabellosen Anbindung von Hörgeräten. – „Die 2,4 GHz Technologie bietet gleich mehrere, ganz entscheidende Vorteile“, so Dieter Fricke, Direktor Audiologie von ReSound Deutschland. „Zum einen kann dieses Frequenzband – im Unterschied zu anderen Funkfrequenzen – weltweit kostenlos von jedem genutzt werden. Zum anderen ist die Technologie, die ja von unzähligen unterschiedlichen Geräten mit WLAN und Bluetooth verwendet wird, extrem zuverlässig und sicher.“

Jedes Smartphone, jedes Laptop, jedes Navigationssystem und nicht zuletzt immer mehr Hörgeräte nutzen heute das 2,4 GHz Band. Aktuell vereinbarten die sechs größten Akteure des weltweiten Hörakustik-Marktes – GN Hearing, Sivantos, Sonova, Starkey, Widex und William Demant, die Technologie als den neuen Industrie-Standard zur Programmierung von Wireless-Hörsystemen zu verwenden. Der ReSound Air Link 2 für die kabellose Programmierung von Hörsystemen wird fortan herstellerübergreifend als Noahlink Wireless genutzt (s. http://www.himsa.com ). Auf die umständliche Verwendung diverser Kabel und Daten-Sticks kann in der Hörakustik-Kabine somit bald ganz verzichtet werden. Darüber hinaus führen aktuell mehrere große Anbieter erste eigene Hörgeräte mit Anbindungsoptionen auf Basis von 2,4 GHz ein.

Wegweisende Konnektivität – klare Vorteile für Nutzer, Chance zur Profilierung für Hörakustik-Betriebe

Technologieführer ReSound, der über das mit Abstand umfangreichste Portfolio an smarten Hörgeräten verfügt, arbeitet derzeit bereits an der fünften Produkt-Generation seiner 2,4 GHz Konnektivität. Zudem engagiert sich ReSound seit Jahren für die herstellerüber-greifende Standardisierung der Hörgeräte-Vernetzung. - „Unseren Partnern, den Hörakustikern, ermöglicht dieser Standard fortan, ihren Kunden die Hörsysteme ohne die lästigen, für jeden Hersteller unterschiedlichen Kabel und Adapter anzupassen“, so Joachim Gast. „Und dank der Nutzung der 2,4 GHz Anbindung durch immer mehr Hersteller können immer mehr Hörgeräte-Träger von den Möglichkeiten wegweisender Konnektivität profitieren.“

Dass diese Möglichkeiten noch längst nicht ausgeschöpft sind, davon ist man bei ReSound überzeugt. Derzeit arbeitet der Hersteller u. a. an neuen Ansätzen für die zukünftige Hörgeräte-Vernetzung im Smart Home und im öffentlichen Raum, etwa im Rahmen des Pilot-Projekts „Vernetztes Hören – vernetztes Münster“, das am deutschen Firmensitz mit Unterstützung von Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe gestartet wurde.

„Mit smarten und vom Akustiker fachkundig angepassten Hörgeräten wollen wir den Nutzern unserer Produkte neben gutem Hören immer mehr zusätzliche Funktionen bieten, die in vielen Situationen sogar Vorteile gegenüber gut hörenden Menschen eröffnen“, so Joachim Gast. „Wir steigern damit nachweislich die Akzeptanz für den frühzeitigen Besuch im Hörakustik-Fachgeschäft. Zugleich liegt uns sehr daran, die bundesdeutschen Hörakustiker und Hörakustikerinnen als fairer Partner sowie mit immer neuen Angeboten bei der Versorgung ihrer hörgeschädigten Kunden zu unterstützen. Eine zusätzliche Profilierung als Spezialanbieter für smarte Hörgeräte-Konnektivität sichert die Zukunftsfähigkeit von Hörakustik-Betrieben, und sie stärkt unseren gemeinsamen Markterfolg.“

Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound finden Sie unter http://www.resound.com sowie unter http://www.virtualmarket.ifa-berlin.de .