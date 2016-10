Smarte Hörgeräte, vom Hörakustiker eingestellt, bieten neben gutem Hören auch zahlreiche neuartige Funktionen.

Sie lassen sich direkt und ganz ohne Zubehör mit Smartphone oder Tablet vernetzen. Jeder Sound kann in bester Stereo-Qualität in den kleinen Systemen empfangen und das Hörer-leben komfortabel über App gesteuert werden. Ein Mehrwert, der nicht zuletzt dazu führt, dass diese Hörgeräte grundsätzlich positiver erlebt werden und die Akzeptanz für den Besuch im Hörakustik-Fachgeschäft steigt. Belegt wird dies aktuell durch eine Umfrage, die Hörgeräte-Hersteller ReSound im Rahmen der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) durchführte. Insbesondere viele männliche IFA-Besucher bestätigten: Durch smarte Zusatzfunktionen werden Hörgeräte cool.

Laut der Untersuchung, deren Ergebnisse anlässlich des morgen beginnenden Kongresses der Europäischen Union der Hörgeräte-Akustiker (EUHA) vorgestellt wurden, bestätigten 60 Prozent der Befragten, dass die zusätzlichen smarten Funktionen ein Gewinn für viele Hörgeräteträger seien.

66% der befragten männlichen Besucher fanden: „Smarte Vernetzung macht Hörgeräte cooler“ (Quelle: ReSound)

Ebenso meinten 60 Prozent, diese Funktionen seien ein Grund mehr, im Bedarfsfall Hörgeräte zu tragen. 56 Prozent der Umfrageteilnehmer bestätigten zudem, dass Hörgeräte durch die neuen Möglichkeiten cooler werden. Besonders bei männlichen Messe-Besuchern wog der Coolness-Faktor Vernetzung schwer. Zwei von drei befragten männlichen Besuchern (66 Prozent) fanden, dass Hörgeräte durch smarte Vernetzung und App-Steuerung cool werden. Lediglich 6 Prozent der Befragten meinten hingegen, die neuartigen Hörgeräte-Funktionen seien nicht so wichtig.

Hersteller ReSound führte die IFA-Umfrage unter mehr als 200 Besucherinnen und Besuchern im Alter von 18 bis 80 Jahren durch. Seit mittlerweile drei Jahren ist ReSound mit einem eigenen Stand auf der weltweit führenden Consumer Electronics Show vertreten – als bislang einziger Hörgeräte-Hersteller. 2014 präsentierte ReSound, das die technologische Entwicklung bei smarter Hörgeräte-Vernetzung seit Jahren dominiert, das weltweit erste Hörgerät Made for iPhone. Mit seinem einzigartigen Portfolio an smarten Medizin-produkten erlebt der Hersteller seitdem ein breites positives Echo am Markt und in den Medien.

Auf der Industrie-Ausstellung zum 61. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörgeräte-Akustiker (EUHA) vom 19. bis 21. Oktober finden Sie ReSound am Stand B 32 in Halle 6 der Deutschen Messe Hannover. Für Fragen und Wünsche in der Zeit des Kongresses kontaktieren Sie unseren Pressekontakt bitte unter (0177) 625 88 86.