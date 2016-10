Smartes Besserhören für alle: ReSound präsentiert umfangreichstes Portfolio an smarten Hörsystemen

Die Zukunft der Hörgeräte-Technik ist smart. Ob komfortable Steuerung des Hörerlebens über App oder direktes Soundstreaming – neben zuverlässigem Hören und Verstehen bieten smarte Hörgeräte ihren Trägern schon jetzt eine Vielzahl an attraktiven Zusatzfunktionen; und sie steigern damit die Akzeptanz für eine frühzeitige Versorgung im Hörakustik-Fachgeschäft.

Hörgerät ReSound LiNX² - jetzt auch als Mini Hinter-dem-Ohr-System mit 312er-Batterie (Foto: ReSound)

Hersteller ReSound, der die technologische Entwicklung der Hörgeräte-Vernetzung seit Jahren dominiert, präsentiert im Rahmen des heute beginnenden 61. Kongresses der Europäischen Union der Hörgeräte-Akustiker (EUHA) das umfangreichste smarte Hörsystem-Portfolio aller Zeiten. Mit der erweiterten Hörsystem-Familie ReSound LiNX², mit dem Super Power Hörsystem ReSound ENZO², mit dem Kinderhörsystem ReSound Up Smart sowie mit neuestem Wireless-Zubehör bietet ReSound nicht nur bestes Hören, sondern auch eine Vielzahl wegweisender Möglichkeiten zur draht-losen Anbindung an die moderne, vernetzte Kommunikationswelt – und zwar als einziger Hersteller für jedes Alter, für vielfältigste audiologische Bedürfnisse sowie bereits ab dem Einsteiger-Segment. In vielen Situationen verhelfen die smarten Anbindungsoptionen ihren Trägern sogar zu Vorteilen gegenüber Menschen ohne Hörverlust.

„In Hannover zeigen wir ein Portfolio, das attraktiver und vielfältiger ist als je zuvor“, so Joachim Gast, Geschäftsführer von ReSound Deutschland. „Wir präsentieren wegweisende Lösungen für jedes Hörbedürfnis und für jede Preisklasse, für Kinder und Erwachsene, für leichte bis hochgradige Hörschädigungen sowie für eine Vielzahl an individuellen Wünschen. Und wir bieten weit mehr smarte Hörsysteme als jeder andere Hersteller.“

Einzige vollständige Hörsystem-Familie mit Made for iPhone – exzellente Klangverarbeitung und zusätzliche Formfaktoren

Spitze des ReSound Portfolios ist zweifellos Hörsystem LiNX², das vor wenigen Wochen auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) erneut einen fulminanten Auftritt erlebte. Das wegweisende System verfügt über die exzellente Klangqualität des Surround Sound by ReSound. Die Signalverarbeitung ist extrem schnell. Sie bildet die Selektivität der Cochlea nach. Alle Klänge werden natürlich verstärkt und die Restdynamik des Ohres wird optimal ausgenutzt. Dank Binauraler Direktionalität mit Spatial Sense kann man Sprache mühelos verstehen und Klangereignisse in der gesamten Umgebung ohne Anstrengung orten. Da sich linkes und rechtes Hörsystem fortlaufend abgleichen, ist sicher-gestellt, dass in jeder Situation das optimale Direktionalitätsmuster ausgewählt wird.

ReSound LiNX² ist die erste und bislang einzige vollständige Hörsystem-Familie mit smarter Anbindung Made for iPhone. Ob HdO, IdO oder RIC – das System ist in einer Fülle von attraktiven und sehr komfortablen Designs verfügbar, in ganzen drei Leistungsklassen. Ganz neu im LiNX² Sortiment ist ein Mini Hinter-dem-Ohr-System mit 312er-Batterie, das sowohl mit Dünnschlauch als auch mit Winkel angepasst werden kann. Durch den Verzicht auf einen zweiten Push-Button ist dieses System noch kleiner und schmaler. Neben der herausragenden audiologischen Qualität bietet es ebenfalls sämtliche Vorteile smarter ReSound Konnektivität, basierend auf der 2,4 GHz-Technologie und Bluetooth 4.0.

Smarte Hörsysteme für hochgradig Schwerhörige sowie für Kids und Teens, preis-gekrönte Alternative zu traditionellen FM-Lösungen

Ebenfalls fester Bestandteil des smarten ReSound Portfolios sind wegweisende Lösungen für hochgradig schwerhörige Menschen sowie für Kinder und Jugendliche. Top-Produkt für Kunden nach WHO 4 ist das Super-Power-Hörgerät ReSound ENZO², das gleichfalls in drei Technikstufen verfügbar ist. Seinen Trägern bietet ENZO² nicht nur exzellente Klangqualität sowie den höchsten stabilen Verstärkungsgrad innerhalb der Industrie. Es ist auch das erste Hörsystem, das hochgradig hörgeschädigten Kunden optimale Steuerung per App sowie direktes Sound-Streaming von iPhone und iPad ermöglicht. Abgerundet wird das ReSound Portfolio für den WHO 4 Bereich durch das attraktive Einsteiger-System ReSound Magna.

Als das weltweit erste Kinder-Hörgerät Made for iPhone sichert ReSound Up Smart jüngsten Hörsystem-Trägern neben zuverlässigem Hören auch die barrierefreie Anbindung an die Welt vernetzter Kommunikation. In Verbindung mit dem neuen ReSound Multi Mic bietet Up Smart zudem eine kostengünstige Alternative zu den in Schulen gebräuchlichen FM-Anlagen. Studien belegen, dass die erzielte Hörverbesserung der traditioneller FM-Lösungen entspricht, die Akzeptanz bei den Kindern jedoch deutlich steigt und sich neue Nutzungsoptionen ergeben. Die Verbindung von Up Smart und Multi Mic überzeugte auch die Jury des UX Design Awards, den das Internationale Designzentrum Berlin (IDZ) jährlich auf der IFA vergibt. Unter rund 900 Bewerbern ging die smarte pädaudiologische Verbindung als einer von neun Gewinnern hervor.

Unangefochtener Spitzenreiter bei Konnektivität und Apps, attraktive Neuheiten auch im Essential-Segment

Mit seinem diesjährigen Auftritt auf der größten Hörgeräte-Messe der Welt unterstreicht ReSound erneut, dass es die technologische Entwicklung moderner Hörsystem-Vernetzung unangefochten anführt. Bereits 2014 präsentierte der Hersteller das erste Hörsystem, das die Anbindung an das Internet nutzt. Heute verfügt ReSound über ein in Funktionalität und Vielfalt einzigartiges Portfolio smarter Hörlösungen inklusive direkter App-Steuerung und Sound Streaming Made for iPhone.

Darüber hinaus bietet ReSound attraktives Funkzubehör, das bereits für Produkte mit geringer Zuzahlung genutzt werden kann. Messe-Neuheit ist hier das ReSound Multi Mic, mit dem Hörsystem-Träger in sehr lautem Umfeld sowie über Distanzen von bis zu 25 Metern die Worte eines Gesprächspartners noch klar und deutlich verstehen können. Das Multi Mic lässt sich zudem als Tischmikrofon für Gruppengespräche sowie für die Anbindung an FM-Systeme und Ring-Schleifen verwenden und über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse mit Audio-Geräten koppeln.

Nicht zuletzt präsentiert ReSound in Hannover auch eine attraktive Neuheit im Essential-Segment: das neue Mini-Hinter-dem-Ohr-System ReSound Enya 267. Der Hersteller hält somit fortan in jeder Hörsystem-Familie auch ein kleines HdO-System mit 312er Batterie bereit.

Attraktiver, engagierter und fairer Partner der Hörakustikerinnen und Hörakustiker

„Mit unserem diesjährigen Messe-Auftritt unterstreichen wir unser Selbstverständnis als attraktiver, engagierter und fairer Partner der Hörakustikerinnen und Hörakustiker, denen wir mit einem einzigartigen Portfolio, mit wegweisendem Service, mit Innovationen und Leidenschaft zur Seite stehen“, so Joachim Gast abschließend. „Unseren Partnern im Hörakustik-Fachhandel ermöglichen unsere Produkte, einer Vielzahl individueller Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden zu entsprechen, ihnen nicht nur gutes Hören, sondern auch erheblichen Mehrwert zu bieten. Zudem tragen diese smarten Produkte nachweislich dazu bei, die Akzeptanz für die Versorgung mit modernen Hörsystemen zu steigern und jüngere Zielgruppen zu erreichen.“

Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound finden Interessenten auch unter http://www.resound.com sowie unter http://www.virtualmarket.ifa-berlin.de .

Auf der Industrie-Ausstellung zum 61. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörgeräte-Akustiker (EUHA) vom 19. bis 21. Oktober finden Sie ReSound am Stand B 32 in Halle 6 der Deutschen Messe Hannover. Für Fragen und Wünsche in der Zeit des Kongresses kontaktieren Sie unseren Pressekontakt bitte unter (0177) 625 88 86.