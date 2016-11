Die Vorfinanzierung von Aufträgen kostet Unternehmen wertvolle Liquidität.

Denn hierzu müssen sie in Vorleistung gehen und oft fehlen dabei die finanziellen Mittel. Als Partner steht hierbei die Elbe Finanzgruppe zur Seite. Sie unterstützt erfolgreiche Unternehmer und verhilft diesen zu noch mehr Erfolg.

Die Elbe Finanzgruppe hält für ihre Partner ein großes Spektrum von bankenunabhängigen Liquiditätslösungen bereit. Denn häufig werden die Unternehmen zugleich vor mehrere Herausforderungen gestellt. Die Elbe Finanzgruppe hat verstanden, dass beispielsweise nicht nur die langen Zahlungsziele der Auftraggeber eine Herausforderung darstellen. Auch führt häufig die Finanzierung des Wareneinkaufs zu einem Liquiditätsengpass.

Denn wenn der Auftrag erteilt wird, muss Ware eingekauft werden. Doch zu diesem Zeitpunkt schreibt das Projekt noch keinen Umsatz. Aus diesem Grund führt die Elbe Finanzgruppe in ihrem bankenunabhängigen Finanzierungsportfolio neben den Liquiditätslösungen Factoring, Leasing und Inkasso auch Finetrading. Damit wird erfolgreichen Unternehmern dabei geholfen, ihre Aufträge entspannt abzuwickeln.

So finanzieren kleine und mittelständische Unternehmen einfach ihre Kundenaufträge vor und generieren mehr Umsatz

Mithilfe von Finetrading werden die Vorlaufzeiten bedarfsgerecht finanziert. Die langen Entscheidungswege bei der Hausbank entfallen. Als Maxime hat sich die Elbe Finanzgruppe der Schnelligkeit verschrieben. Ziel ist es, Liquidität bereits nach wenigen Tagen zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierungslösung wird individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens angepasst. Innerhalb kürzester Zeit wird die Einkaufsseite deutlich optimiert und weiter abgesichert, da Skonti und Rabatte in Anspruch genommen werden. Weitere Sicherheiten oder Vermögenswerte müssen nicht in gestellt werden. So können Unternehmer Geschäfte realisieren, die ihnen andernfalls entgangen wären.

Einfacher und schneller Ablauf

Durch die Wareneinkaufsfinanzierung wird eine reibungslose Abwicklung des Auftrages sichergestellt. Bereits mit der Auftragsvergabe können die Kundenprojekte mittels der Liquiditätslösung Finetrading finanziert werden.

Kunden profitieren von der schnellen und einfachen Vorgehensweise. Das Unternehmen handelt mit seinem Lieferanten die Warenbestellung aus. Die Elbe Finanzgruppe bestellt direkt beim Lieferanten. Der Lieferant sendet die Ware direkt an das Unternehmen. Dieses bestätigt den ordnungsgemäßen Erhalt der Lieferung. Danach stellt der Lieferant an die Elbe Finanzgruppe die Rechnung. Die Elbe Finanzgruppe zahlt direkt an den Lieferanten unter Ausnutzung von Skonto. Abschließend erhält das Unternehmen von der Elbe Finanzgruppe ein Zahlungsziel bis zur erwarteten Warenauslieferung.

Auf den Punkt gebracht: Das Unternehmen managt seinen Auftrag. Die Elbe Finanzgruppe bezahlt den Lieferanten.