So funktioniert die Deutsche-Lieferadresse für schweizer Kunden

Die Deutsche-Lieferadresse ist mittlerweile zu einem bekannten Dienstleister geworden, den zahlreiche Menschen aus der Schweiz zu schätzen wissen.

Das die Preise, egal ob bei Lebensmitteln oder Konsumgütern, in der Schweiz enorm teuer sind, ist kein Geheimnis. Die Lösung, gerade für Familien, ist der Einkauf im Nachbarland Deutschland. Das ist besonders für Schweizer sinnvoll, die in Grenznähe wohnen. Doch auch der Online-Handel hat die Schweizer überzeugt. Der Dienstleister Deutsche-Lieferadresse ist hier ein wichtiger Faktor.

Die Sache funktioniert sehr einfach. Kunden melden sich direkt auf der Webseite an. Es gibt auch eine App, die sowohl für das iPhone als auch für Android-Smartphones zu haben ist. Bei der Bestellung in einem Online-Shop wählt der Kunde, bei Deutsche Lieferadresse eine Filiale aus. Hier ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die Filiale günstig liegt. Denn die Ware muss später selbst abgeholt werden. Doch das verbinden die meisten Kunden mit einem schönen Ausflug nach Deutschland. Die Filialen bieten Platz für alle Paketgrößen. Über die App wird man benachrichtigt, wenn das Paket eingetroffen ist. Die App gilt auch gleichzeitig als Abholschein. So ist man jederzeit flexibel.

Für Vielbesteller gibt es Rabatte, die sich lohnen. Aber auch für private Kunden lohnt sich der Versand an die deutschen Lageradressen. Denn zum Einen gibt es leider immer noch einige deutsche Shops, die nicht in die Schweiz versenden. Zum Anderen ist der Versand oft sehr teuer, so dass sich der Einkauf in Deutschland kaum noch lohnt.

Das Abholen ist da eine gute Alternative. Mehr Infos gibt es unter http://www.deutsche-lieferadresse.com/.