So schön, so bequem: Avena startet mit neuer Hallux-Schuhkollektion in den Herbst

Wer kennt das nicht: Endlich hat man seine Traumschuhe gefunden, aber schon nach kurzer Tragedauer spannen und drücken sie – und wandern für immer in den Schrank.

Wie schwierig es ist, hübsche Schuhe zu finden, die den speziellen Bedürfnissen ihrer Füße gerecht werden, wissen insbesondere Frauen, die unter einem Hallux valgus leiden. Und das sind nicht gerade wenige: Bei fast der Hälfte aller Frauen in Deutschland tritt die Zehenfehlstellung irgendwann auf. Die Entstehung von Hallux valgus, auch Ballenzeh genannt, wird übrigens auch dadurch begünstigt, dass Frauen zu regelmäßig zu hohe, zu enge und zu spitze Schuhe tragen. Trotzdem müssen modebewusste Betroffene jetzt zum Herbst nicht auf hübsche Styles verzichten, denn Avena schafft mit seiner neuen Hallux-Sensitive-Stretch-Kollektion Abhilfe.Alle Schuhe verfügen über ein extra weiches und elastisches Oberleder, das an den empfindlichen Stellen besonders dehnfähig gemacht und unterpolstert wurde. Innen schmiegt sich der Schuh dadurch perfekt an den Fuß an und schützt gleichzeitig vor Druckstellen.Dank der Stretch-Zonen im Vorfußbereich haben die Zehen und der Fußballen viel Platz. Die Schuhe sind deswegen insbesondere geeignet für Frauen, die Probleme mit Hallux valgus oder Hammerzehen haben, aber auch für Frauen mit sensiblen Füßen, die gerne besonders bequeme Schuhe tragen. Von außen ist der besondere Komfort nicht zu sehen. Vielmehr präsentieren sich die Modelle aus der neuen Herbst-/Winterkollektion modern, farbenfroh und lässig. Neben vielen Sneakern, Stiefeletten und Boots umfasst das Angebot erstmalig auch klassische Pumps.

Unter http://www.avena.de/service-hallux sind die wichtigsten Keyfacts zum Thema Hallux valgus übersichtlich zusammengestellt. Wer nicht sicher ist, ob er unter Hallux valgus leidet, kann hier außerdem einen Quick-Check machen.