So ziehen Sie mehr Nutzen aus Weiterbildungsmaßnahmen

Jährlich investieren die Unternehmen viele Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Geld fließt in Trainings on the Job, in Medien wie Fachzeitschriften, Fachbücher und E-Learning am Computer, in den Besuch von Informationsveranstaltungen und von internen und externen Lehr- und Trainingsveranstaltungen.

Ein nicht unerheblicher Teil dieser Ausgaben ist zum Fenster hinaus geworfen.

Denn allzu oft fehlt es an der notwendigen engen Verzahnung von Bildungsprozeß und betrieblichem Leistungsprozeß. Der Bildungsprozeß sollte als integraler Teil des betrieblichen Leistungsprozesses angesehen werden. Das heißt: Die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ist nichts anderes als das Erfüllen von Aufgaben wie sie in anderer Art auch im Produktions- und Verwaltungsbereich eines Unternehmens anfallen. Lernen ist einfach nur eine andere Leistungsaufgabe. Entsprechend müssen an die Weiterbildung ebenso genau zu definierende bestimmte Anforderungen gestellt werden wie an alle anderen Leistungsaufgaben auch.

Damit dies funktioniert, muß einerseits genau ermittelt werden, welche neuen oder in bestimmter Art verbesserten Kenntnisse und Fähigkeiten welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwerben sollen. Andererseits muß der Kenntnis- und Fähigkeitenstand der Mitarbeiter bekannt sein. Erst auf dieser Grundlage kann der Lernbedarf ermittelt und über die optimalen Lernmittel- und Methoden entschieden werden. Schließlich muß durch entsprechende Lern- und Trainingsmöglichkeiten für einen optimalen Lern- und Trainingsprozeß gesorgt werden und die so Weitergebildeten müssen ihre neuen Kenntnisse und Fertigkeiten möglichst unmittelbar danach am Arbeitsplatz einüben und praktisch nutzen können.

„Seminarerfolg ist gut. Lernerfolg ist besser. Aber der einzige wirkliche Erfolg der Weiterbildung ist der Anwendungserfolg.“ (Prof. Querulix, Volksmund)

READ Pressestelle