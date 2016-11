Social Selling Community Pippa&Jean gehört zu den Wachstumschampions 2017: Rang 24 der 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands/Rang 3 in der Kategorie Einzelhandel

Auch in diesem Jahr zeichnet das Wirtschaftsmagazin Focus in Kooperation mit dem führenden deutschen Statistik-Portal Statista die 500 wachstumsstärksten deutschen Unternehmen aus. Verglichen wird das Wachstum zwischen den Geschäftsjahren 2012 und 2015 im Hinblick auf Umsatz und Mitarbeiter.

Die Social Selling Community Pippa&Jean ist zum ersten Mal dabei und erringt auf Anhieb Platz 3 in der Kategorie Einzelhandel, die auch die Bereiche Versandhandel und E-Commerce beinhaltet. Im Gesamtranking nimmt Pippa&Jean mit einem jährlichen Wachstum von 140 Prozent Rang 24 ein. Die gesamte Auswertung ist im Focus Spezial mit dem Titel „Die Macher“ nachzulesen.

Focus würdigt mit der Auszeichnung „Wachstumschampions 2017“ die Leistungen der Unternehmen: „ Sie geben Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Impulse, schaffen neue Arbeitsplätze und sorgen für Wachstum. Zudem wirken sie als Innovatoren und sichern damit langfristig den Standort Deutschland.“ Gerald Heydenreich, Gründer und CEO von Pippa&Jean, sagt: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und sehen darin unser starkes Wachstum einmal mehr von außen bestätigt. Letztes Jahr konnten wir noch nicht teilnehmen, weil wir im damals zugrunde gelegten Zeitraum erst gegründet haben. Dieses Jahr aus dem Stand unter den Top Playern zu landen, ist ein ganz wichtiger Antrieb für uns.“

Gerald Heydenreich und Annette Albrecht-Wetzel, Gründer und Geschäftsführer Pippa&Jean

[Großes Bild anzeigen]

Mitgründerin und Geschäftsführerin Annette Albrecht-Wetzel bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel, der in der Statistik noch gar nicht zum Tragen kommt, nämlich der ebenso rasante Anstieg des Pippa&Jean Vertriebsnetzes: „Wir haben im besagten Zeitraum nicht nur die Zahl an festen Mitarbeitern mehr als versiebenfacht. Für uns zählt auch, dass heute über 3.500 Frauen den Weg mit uns gehen und sich als unabhängige Pippa&Jean Style Coaches ihre Selbstständigkeit aufbauen, um sich den Traum des selbstbestimmten Arbeitens und der finanziellen Unabhängigkeit zu erfüllen.“ Die Vision: 100.000 Style Coaches sollen es werden. „Der Teamaufbau in Deutschland, Österreich, Spanien und den Beneluxländern ist in vollem Gange“, sagt Gerald Heydenreich, „und die Expansion geht weiter. Wer bislang gezögert hat, seine Karrierechance wahrzunehmen, hat spätestens jetzt keinen Grund mehr dazu: Der Einstieg bei Pippa&Jean bedeutet den Einstieg in eine ernstzunehmende Company, die volle Kraft voraus fährt!“

http://www.pippajean.com/stylecoach