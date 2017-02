Soft Xpansion bietet Perfect PDF®-Apps in 11 Sprachen

(Bochum, 9. Februar 2017) – Soft Xpansion bietet seine PDF-Apps nun in 11 Sprachen: 8 Anwendungen sind in Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch verfügbar.

Für die Freeware Perfect PDF® Reader gibt es zusätzlich auch eine Ausgabe in Türkisch.Perfect PDF® Ultimate ist die App mit dem größten Funktionsumfang. Das Programm vereint die Features der anderen PDF-Apps von Soft Xpansion in einem Produkt. Diese Perfect PDF®-Apps haben ihren Schwerpunkt in der Erledigung spezieller Aufgaben: Beim Editor steht die echte Bearbeitung der Seiteninhalte von PDF-Dateien im Zentrum. Professional bietet alle Funktionen der Ultimate-Ausgabe außer PDF-Bearbeitungsfunktionen. Mit Annotate lassen sich PDFs kommentieren. Converter dient dem Konvertieren von XPS-/OXPS-Dateien und dem Import von Textdateien/Bildern in PDFs. Combine erlaubt das Zusammenfügen und Aufteilen von PDFs, Security bietet Schutz mit AES- und RC4-Verschlüsselung und mit Signer werden PDFs digital unterschrieben.

PRODUKTAUSGABEN & PREISE

Ultimate: EUR 19,89

Annotate: EUR 4,99

Converter: EUR 4,99

Combine: EUR 5,99

Editor: EUR 9,89

Professional: 11,89

Security: EUR 2,99

Signer: EUR 3,99

Reader: Freeware

DIE ULTIMATE-APP: FEATURES IM DETAIL

• Seiteninhalt-Editor mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen für Texte, Raster- und Vektorgrafiken, neue Seiten und Dokumente erstellen

• Formular-Designer & Editor: Erstellung (acht Feldtypen) und Bearbeitung (Struktur, Feld-Eigenschaften und Gestaltungsoptionen) von Formularfeldern

• Viewer: Schnelles Öffnen und Drucken von sowie komfortable Navigation in PDF-, XPS- und OXPS-Dateien

• Multiview: In den Apps können, wie in Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogrammen, mehrere Dokumente gleichzeitig geöffnet werden, Anzeige jedes Dokuments in einem separaten Fenster

• Suche in Text, Ausfüllen von PDF-Formularen, Darstellung von Ebenen

• Suche in nicht geöffneten PDFs und in XPS-Dateien: Die Suche erfolgt in einem Ordner und optional auch in Unterordnern sowie in eingebetteten Dateien

• Erstellen und Bearbeiten von Inhaltsverzeichnissen, Textmarken und Verweisen

• Import von XPS (OXPS)-, SVG-, Bild- und Text-Dateien, Scans oder Webcam-Captures in PDFs

• Zusammenfügen von PDF-, XPS- und anderer Dateien in einer PDF

• Seiten extrahieren, mehrseitige Dokumente in separate PDF-Dateien aufteilen

• Effiziente Zusammenarbeit bei Team-Arbeit an PDFs: leistungsfähige Kommentarfunktionen

• Werkzeuge zur Textmarkierung (Hervorheben, Unterstreichen, Durchstreichen, Text einfügen und ersetzen), Stift und Radierer (Freihand-Kommentare)

• Notizzettel, Stempel, Textboxen und Wasserzeichen hinzufügen/bearbeiten• Kommentare in Form von Linien, Pfeilen, Kästchen, Schwärzungen etc. hinzufügen/bearbeiten• Aus PDF in XPS (OXPS) oder Text exportieren, Seiten als Bilder exportieren, PDF-Dateien in PDF/A (1, 2 und 3) umwandeln• Seiten verwalten (Anordnung und Größe ändern, beschneiden, löschen)• Links, Lesezeichen, Textmarken ändern, Dokument-Eigenschaften ansehen/ändern• Seiten gestalten: Hintergrund, Briefkopf, Kopf- und Fußzeile, Wasserzeichen und Stempel hinzufügen• Unterschriften validieren und PDF-Dateien digital signieren, Signaturen mit Zeitstempeln versehen• Ver-/Entschlüsselung von PDF-Dateien mittels AES-/RC4-Algorithmen, Sicherheitseinstellungen und Zugriffsrechte festlegen

SPRACHEN, BETRIEBSSYSTEME, PROZESSOREN

• Sprachen: Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch. Für Perfect PDF® Reader zusätzlich Türkisch

• Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 10 Mobile

• Unterstützte Prozessoren: x86 (32-Bit), x64 (64-Bit), ARM