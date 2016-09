Software Masterguide im Steh-Sitz-Tisch provoziert gesunde Bewegung am Arbeitsplatz

Das Thema ist nicht neu. Seit jeher kritisieren Orthopäden und Arbeitsmediziner zu langes Sitzen im Büro als Gesundheitsrisiko.

Nach verbreiteter Ansicht ist Sitzen das neue Rauchen. Jetzt schlägt die Deutsche Krankenversicherung Alarm und warnt im DKV-Report 2016 vor Rückenleiden, der nach wie vor häufigsten Bürokrankheit, sowie vor Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Abhilfe versprechen höhenverstellbare Schreibtische, die als ergonomische Büromöbel das Arbeiten im Sitzen wie im Stehen ermöglichen. Doch laut DKV nutzen nur 49% ihrer Besitzer diese Tische für den regelmäßigen Haltungswechsel. Oft genug siegt die Bequemlichkeit und es fehlt die rechte Motivation.

Persönlicher Bewegungsassistent

Der ungesunden Trägheit rückt jetzt das Monitor-Analysis System Masterguide von Inwerk zu Leibe, das der Meerbuscher Büromöbelspezialist in seinen Masterlift® Schreibtischen einsetzt. Die innovative Software animiert den Schreibtischarbeiter sich zu bewegen. Eingeblendet auf dem PC-Monitor erinnert sie daran, wann es an der Zeit ist, aufzustehen bzw. sich wieder hinzusetzen, nach individuell wählbarem Steh-Sitz-Rhythmus. Ein Appell an den inneren Schweinehund, der meist Wirkung zeigt.

Die Software erinnert per Einblendung an den gesunden, pünktlichen Haltungswechsel

Doch Masterguide ist weit mehr als nur Bewegungs-Animateur. Das Programm speichert gewählte Höhenpositionen, zeigt aktuelle Höhen digital an und lässt den Schreibtisch vom PC aus steuern. Ein weiteres dickes Plus: Es dokumentiert sogar, wieviel Kalorien im Stehen verbraucht wurden. Und das interessiert bekanntlich nicht nur diejenigen, die ihr Gewicht reduzieren wollen.

Navi für den Steh-Sitz-Tisch

Ein ergonomischer Büroarbeitsplatz ist in ganzheitlichem Sinne nur als Zusammenspiel von drei Faktoren denkbar: Guter Drehstuhl + Steh-Sitz-Tisch + Masterguide. In der Tat erweist sich das Programm schon wenige Monate nach der Markteinführung als echte Bereicherung. Viele Feedbacks von Inwerk-Kunden bestätigen, dass Masterguide den Steh-Sitz-Tisch erst so richtig komplett macht.

Komfortables Handling

Das Handling ist übrigens denkbar einfach. Ein USB2LIN06 Kabel verbindet die Steuereinheit des Tisches mit dem PC/Laptop und nach dem Herunterladen der Software lässt sich das Programm starten. Übrigens kann auch ein Standard Desk Panel an das System angeschlossen werden, um die Funktion des Tisches bei ausgeschaltetem Computer sicherzustellen.Die Software läuft auf Windows und Mac. Sie ist kostenlos downloadbar inklusive aller Updates, die den Zugriff auf die kontinuierlich erweiterten Funktionen eröffnen.



Meerbusch, 18.09.2016

Inwerk GmbH

Patrick Dietz, PR

Tel. 0 64 09 – 66 19-13