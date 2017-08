Software für Arbeits- und Umweltschutz in der Praxis

Die EcoIntense GmbH stellt am 14. und 21. September ihre Software für Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei mehreren Anwendern in Österreich vor.

Gastgeber der Veranstaltungen sind die Kardex Austria GmbH in Wien und die Pure Green GmbH in Roppen. Beide Unternehmen geben individuelle Einblicke in die Nutzung der Software EcoWebDesk für ihren betrieblichen Arbeits- und Umweltschutz und laden anschließend zu spannenden Betriebsführungen ein. Interessierte Fachkräfte erfahren zudem anhand von Anwendungsszenarien, wie sie ihre täglichen Aufgaben des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes mit der Online-Lösung bequem und rechtssicher steuern können. Beispielsweise können Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente (SIGE) schnell erstellt, Audits mit wenig Aufwand geplant sowie alle Rechtsnormen stets im Blick behalten werden. Aufgrund der stark limitierten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich.

14.09. Wien: EcoWebDesk Insight @ Kardex

21.09. Roppen: EcoWebDesk Insight @ Pure Green

Jetzt kostenlos anmelden: http://www.ecointense.de/services/e....kennenlernen/insight-days

EcoWebDesk ist ein kombiniertes und flexibles Managementsystem für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Unternehmenseigene Daten und Ziele können mit betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Kenndaten, Aufgaben industriellen Umweltschutzes und gesetzlichen Vorgaben sowie Anforderungen an Arbeitssicherheit und Gefahrenvermeidung abgeglichen werden.

EcoWebDesk ist geeignet, Managementsysteme gemäß ISO 14001, ISO 50001 und OHSAS 18001 zu unterstützen, offiziell bestätigt von der DEKRA Assurance Services GmbH. Die EcoIntense GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Neben dem Berliner Hauptsitz befinden sich weitere Vertriebsniederlassungen in Niedersachsen und Bayern sowie Österreich und Texas, USA.