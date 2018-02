Die Welt wird immer smarter. Das Motto der internationalen Leitmesse embedded world „it’s a smarter world“ wird auch 2018 wieder stimmen.

Software von microTOOL auf der embedded world 2018

Vom 27. Februar bis 1. März 2018 werden auf dem Nürnberger Messegelände rund 1.020 Aussteller und über 30.000 Fachbesucher erwartet. microTOOL stellt in Halle 4 am Stand 107 smarte Software für Projektmanagement, Requirements Engineering und Application Lifecycle Management vor. Am 28. Februar um 10.30 Uhr erklärt Mohamed Jamal Eddine im Aussteller-Forum in Halle 4 unter dem Titel: „Agiles Testing – Den Letzten beißen die Hunde nicht mehr“, wie man mit objectiF RPM Anforderungen an embedded Systeme modelliert, verwaltet, iterativ entwickelt und agil testet. An allen drei Messetagen zeigt microTOOL am Ausstellungsstand, wie man mit in-STEP BLUE Prozesse einhält, IT-Compliance erfüllt und Dokumente sichert, wie man mit objectiF RM professionelles Requirements Engineering betreibt und wie man mit objectiF RPM darüber hinaus Projekte agil, klassisch oder hybrid plant und durchführt.

Die stark steigende Tendenz der embedded Technologien spiegelt sich auch im Wachstum der embedded world wider. So stieg die Anzahl der Besucher in den letzten fünf Jahren um rund 8.000 und die Anzahl der Aussteller um rund 150 an. Zentrale Themen der Branche sind die Sicherheit elektronischer Systeme, verteilte Intelligenz, das Internet der Dinge und Lösungen für Zukunftsthemen wie E-Mobility und Energieeffizienz. Die Anforderungen an eingebettete Systeme sind zahlreich und hochkomplex. microTOOL bietet Software für die Anforderungsanalyse, Anforderungsverwaltung, Modellierung, Traceability und Dokumentation solcher Anforderungen an.