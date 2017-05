Soldan ist wieder Deutschlands Kundenchampion Nummer 1

Zum zweiten Mal ist Soldan zu Deutschlands Kundenchampion Nummer 1 gewählt worden. In dem Wettbewerb zum Kundenbeziehungsmanagement hat der Kanzleispezialist aus Essen wieder den ersten Platz unter den mittelständischen B2B-Unternehmen erreicht.

Bei den Großunternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern zählen Emirates, Fielmann und HUK-Coburg zu den Gewinnern.

Veranstalter dieses branchenübergreifenden Wettbewerbs sind die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. und die forum! Marktforschung. Sie haben in diesem Jahr 168 Unternehmen ausgezeichnet, denen es in besonderem Maße gelungen ist, ihre Kunden sowohl von der Leistungen her zu überzeugen als auch emotional an sich zu binden und zu „Fans“ zu machen. Grundlage für diese Bewertung bildet eine repräsentative Kundenbefragung zu Themen wie Kundenzufriedenheit, Kundenorientierung und Image. „Deutschlands Kundenchampions haben verstanden, wie wichtig stabile Kundenbeziehungen, also Fan-Beziehungen für den Erfolg sind“, stellte der wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs Professor Gregor Daschmann auf der feierlichen Preisverleihung fest, die am 11. Mai in Mainz stattfand. Die besondere emotionale Bindung sei nicht nur den Unternehmen im Endkundesegment vorbehalten, sondern gerade auch bei den B2B-Unternehmen ein besonderer Erfolgsfaktor, so Daschmann weiter.

(v.l.n.r.) Aline Beckmann-Kaiser (Leiterin Verkauf Innendienst), Norbert Laquer (Leiter Marketing und Vertrieb) und Britta Oßwald-Höhmann (Projektmanagerin), die die Auszeichnung entgegen nahmen. Bildquelle: forum! GmbH

[Großes Bild anzeigen]

Auf diesem Gebiet punktete Soldan besonders: 56 Prozent aller befragten Kunden gaben an, ein Fan des Kanzleispezialisten zu sein. Nicht ein einziger Kunde gab an, unzufrieden zu sein. Alle Befragten schätzten Soldan als sehr zuverlässig und seriös und seien äußerst zufrieden mit den Mitarbeitern – insbesondere hinsichtlich Freundlichkeit und Fachkompetenz. Die Kundenbeziehung sei von dauerhafter Natur und großem Vertrauen geprägt, so die Begründung der Jury.

Für Marketing- und Vertriebsleiter Norbert Laquer ist die abermalige Auszeichnung als „Kundenchampion Nummer 1“ eine Bestätigung und Ansporn für die Zukunft. „Wir freuen uns und danken unseren Kunden für die große Wertschätzung. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, um unsere Kunden nicht nur mit unseren Leistungen, sondern vor allem auch mit besonderer emotionaler Nähe zu begeistern“, sagte er.