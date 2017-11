Solvie und Kollegen gewinnt Hamburger Consulting Preis 2017

Das preisgekrönte Projekt "HAND" zeigt am Beispiel von SHK-Betrieben den aktuellen Stand der Digitalisierung im Handwerk, offenbart Potenziale sowie konkret umsetzbare Maßnahmen zur Umstellung und gibt Input für zukünftige Ausbildungsinhalte.

Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend, gerade für Kleinere und Mittelständische Unternehmen (KMU) wie Handwerks-betriebe. Vor diesem Hintergrund initiierte die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim das Projekt "HAND", um Potenziale und Herausforderungen der Digitalisierung im Handwerk aufzuzeigen. Solvie und Kollegen wurde mit der Konzeption und Durchführung von betriebsbezogenen Potenzialanalysen betreut. Den Innovationsgrad, die Nachhaltigkeit und den großen Anteil der Berater am Projektergebnis honorierte nun die Hamburger Handelskammer und der Hamburger Consulting Club mit dem 1. Preis im Hamburger Consulting Preis.

Bei der Verleihung in der Handelskammer Hamburg erläuterte Wilhelm Alms, Vorsitzender der Jury und des Hamburger Consulting Club e.V., den Juryentscheid in seiner Laudatio: "Der konkrete, bodenständige Ansatz des eingereichten Projekts von Solvie und Kollegen, der einen direkten und spürbaren Nutzen für die analysierten Handwerksbetriebe schafft, hat uns überzeugt."

Zu den ersten Gratulanten gehörte Peter Beckmann von der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim: "Wir freuen uns natürlich mit unserem Partner Solvie und Kollegen über den Gewinn des Hamburger Consulting Preises 2017. Neben den großen Erfolgen für die teilnehmenden Betriebe ist uns natürlich wichtig, dass wir wichtige Erkenntnisse für zukünftige Ausbildungsstandards gewonnen haben, auf deren Basis wir Empfehlungen an das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) erstellen werden."

Der Hamburger Consulting Club e. V. und die Handelskammer Hamburg vergeben alle zwei Jahre den Hamburger Consulting Preis an Hamburgs innovativstes Unternehmensprojekt, um sichtbar zu machen, was innovative und hochwertige Unternehmensberatung zu leisten vermag. Der Preis wurde am 9. November 2017 beim "Branchenforum Consulting" in der Handelskammer Hamburg an Solvie und Kollegen Unternehmensberater GmbH verliehen.