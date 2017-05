Sommer Must Haves: Stilvolle Reisetaschen von Tosso's

(München, 31. Mai 2017) Endlich ist es so weit, das Fernweh hat ein Ende, die große Sommerpause ist zum Greifen nahe.

Für den langen Strandurlaub, diverse Wochenendtrips oder das Reiseabendteuer zu weiten Destinationen fehlt nur noch die richtige Reisetasche. "Am besten aus feinstem Leder," meint Johannes de Waal von Tosso's. "Der Style-Faktor einer zeitlosen Designertasche aus hochwertigem Leder bleibt immer hoch, darauf kann man sich verlassen."

Das können auch Instagram Stars wie Renan Pacheco und Maxi Marie Peters bestätigen, die kürzlich mit Tosso's Taschen unterwegs waren. Reisetaschen aus Leder folgen zeitlosen Trends und verlieren ihren Chic auch nach Jahren nicht. Ganz im Gegenteil: sie werden durch die Patina immer schöner und erinnern uns an die besonderen Momente einer Reise. Das formvollendete und schnörkellose Design der Luxustaschen von Tosso's harmonieren mit jedem Modestil, ob Business- oder Bikerlook.

Das Unternehmen legt neben einem stilvollen Design selbstverständlich ebenso viel Wert auf Qualität und Funktionalität, damit das Gepäck allen Anforderungen einer Reise gerecht wird. Tosso's Ledertaschen werden in der Toskana in traditionellen Verfahren von Hand gefertigt. Die Qualität fängt schon bei der Auswahl des Leders und beim professionellen Gerbungsprozess an, bei dem ausschließlich pflanzliche Extrakte verwendet werden. So entsteht aus feinstem italienischem Kalbsleder und edlen Futterstoffen zeitloses, kultiges Reisegepäck.

Tosso's Classic Duffle ist der perfekte Begleiter für den Sommerurlaub.

Für den Trip in ein sonniges Sommerwochenende eignet sich ein Weekender am besten. Der Florence Classic beispielsweise hat neben Kleidung und Kosmetik auch genug Platz für Laptop, Smartphone und Mini Musikbox. Bei einer Flugreise kann man ihn bequem mit an Board nehmen. Wer eine längere Reise plant, für den hat Tosso's auch größere Taschen im Angebot, wie zum Beispiel den beliebten Council's Trolley. Diesen stilvollen Klassiker kann man entweder locker über der Schulter tragen oder bei längeren Wegen hinter sich herziehen.