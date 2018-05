Ein aktiver und erholsamer Sommer im Sporthotel Österreich Ein Sommer in den Bergen begeistert auf eine ganz besondere Art.

Eine wunderschöne, teils unberührte Natur, zahlreiche abenteuerliche Aktivitäten und die Gelegenheit die Seele mit Blick auf die Alpen einfach mal baumeln zu lassen, all das macht einen Alpenurlaub zu einer unvergesslichen Zeit. Auch im Hotel Jesacherhof kann man diese Dinge hautnah erleben. Ein erstklassiger Service, Tiroler Gastfreundschaft, kulinarische Genüsse und Momente der Entspannung stehen hier an der Tagesordnung. Und von hier aus haben Sie selbstredend auch direkten Zugang zu den zahlreichen Wander- und Biker Routen der umliegenden Landschaft.Urlaub in den Tiroler Alpen – AlpinhotelDas 4-Sterne Alpinhotel im Defereggental bietet ein umfangreiches und exquisites Angebot in allen Belangen. Die Zimmerwahl, wie auch der Spa-Bereich und die kulinarische Vielfalt des Hauses sind auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet. Hier wird eine Kombination aus Wellness-, Sport- und Alpinhotel geboten, die in allen Bereichen durch Ihre Liebe zum Detail glänzt.Natur pur im Hotel in OsttirolEin Urlaub in den Alpen ist in den meisten Fällen naturverbunden ausgerichtet. Ausgiebige Wanderungen, erholsame Spaziergänge, ein Bad im Bergsee oder eine rasante Mountainbike Tour, das sind wohl die Klassiker der Aktivurlauber. Wer jedoch mal ein kleines eigenes Abenteuer für sich erleben möchte, der kann sich bspw. auch mal beim Klettern so richtig auspowern oder beim Fliegenfischen die Seele baumeln lassen und sich zweitweise quasi zurück zu den Wurzeln begeben. Aber auch dies sind nur ein paar Beispiele der Aktionen, die man in der Bergwelt in schönster Manier genießen kann.

