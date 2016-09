Auch dieses Jahr bieten die Atmosphere Hotels & Resorts in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel zahl- und themenreiche festliche Aktivitäten an. Vom 22. Dezember 2016 bis zum 02. Januar 2017, jagt ein spannendes Ereignis das nächste.

Zusätzlich zu den Feierlichkeiten erstrahlen das Atmosphere Kanifushi und das COOEE OBLU at Helengeli in weihnachtlicher Lichterdekoration mit geschmückten Weihnachtsbäumen. Zudem genießen Gäste Exclusive-Cuisine von höchster Qualität.

Die grenzenlose Freude am Geben

Das COOEEE OBLU und das Atmosphere Kanifushi garantieren den Gästen in der festlichen Zeit ein erstklassiges Maledievenerlebnis: während sich die traditionell orientierten Gäste bei angenehmen 32 Grad Celsius an Weihnachtsritualen beteiligen können, haben andere die Möglichkeit zwischen „aktiv sein“ und Ruhe zu wählen. Sowohl im Platinum Plus Paket im Atmosphere Kanifushi als auch im All-Inclusive Programm des COOEE OBLU at Helengeli sind die festlichen Aktivitäten inklusive.



Für Groß und Klein – hier ist für alle etwas dabei!

Ob Entspannung, Sport oder Unterhaltung, in beiden Resorts sorgen zahlreiche Aktivitäten für eine festliche Stimmung maledivischer Art. Während die jüngeren Gäste den Weihnachtsbaum und die Räumlichkeiten mit selbstgemachter Dekoration für das Weihnachtsfest schmücken, genießen Erwachsene im COOEE OBLU köstlichen Wein bei einer Delphin-Bootsfahrt oder mixen exotische Cocktails. Im Atmosphere Kanifushi können Kinder das Lebkuchenhaus dekorieren oder ihre Gesichter bemalen lassen, während Erwachsene einen Schnorchelausflug unternehmen oder in The Sunset Restaurant exzellente Weine verkosten. Auf beiden Inseln wird aktiv mit Sunrise Yoga oder Wassergymnastik in den Tag gestartet. Abends haben die Gäste die Qual der Wahl: von Filmabenden untern den Sternen, Lagerfeuer am Strand, Salsa-, Gala-, Reggae-Abenden in den verschiedenen Restaurants bis zum Nachtangeln ist alles dabei.

Fünf, vier, drei, zwei, eins — Happy New Year

Warum nicht Mal ins neue Jahr auf der südlichen Halbkugeln rutschen und um Punkt Mitternacht mit einem Glas Champagner am weißen Sandstrand anstoßen? Entspannt, stilvoll und glamourös können Gäste sowohl im COOEE OBLU at Helengeli als auch im Atmosphere Kanifushi bei einer Bootsfahrt während des Sonnenuntergangs Abschied vom Jahr 2016 nehmen. Gefolgt von einem Gala-Dinner und Feuerwerk wird auf den Malediven mit neuem Schwung und Kraft das Jahr 2017 eingeläutet.

