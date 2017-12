Sourcing von Application Management Services – effizient zur Ausschreibung von Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung von Anwendungen

Praxis-Workshop am 21. Februar 2018 in Frankfurt a.M. Die IT-Management-Beratung Dr. Fochler & Company führt am 21. Februar 2018 in Frankfurt a.M. folgenden Praxis-Workshop durch: „Sourcing von Application Management Services – effizient zur Ausschreibung von Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung von Anwendungen“. Die Teilnehmer erfahren, wie sie die Ausschreibung und Kontrahierung von Application Management Services vorbereiten, um die Ausarbeitungszeit für ihren Vertragsentwurf auf wenige Tage zu verkürzen.

Erfolgreiches Sourcing von Application Management Services stellt für das IT-Management einen kritischen Erfolgsfaktor dar, denn es verspricht mittelfristig ein höheres Maß an Flexibilität und Kostenvorteile. Damit das Sourcing gelingt, sind klare vertragliche Regelungen und eine solide Definition der Provider-Leistungen zu erarbeiten. Zum einen werden sie für das Ausschreibungsverfahren bzw. die Bewertung der Provider-Angebote und zum anderen für die eigentliche Vertragsverhandlung benötigt. In der Praxis gestaltet sich das Sourcing von Application Management Services jedoch oft als schwierig. Diffuse Beschreibungen der Leistungsobjekte bzw. Aufgaben, fehlende KPIs und missverständliche Terminologie führen zu ungewolltem Interpretationsspielraum und zur Abrechnung von Zusatzaufwänden. Im Ergebnis verteuern sich die eingekauften Leistungen und Provider-Beziehungen werden unnötig belastet. Die Erstellung solider Leistungsscheine ist aufwendig und erfordert umfassende Erfahrungen über die sinnvolle Regelung der Leistungsbeziehung. Dies gilt umso mehr, wenn für die zu vergebenden Leistungen ein Pauschalpreis vereinbart wird. Die mit dem Sourcing-Vorhaben verbundene Belastung der IT-Organisation erstreckt sich nicht selten über mehrere Monate. Sourcing von Application Management Services - Praxis-Workshop 2018

[Großes Bild anzeigen] Aus diesem Grund bietet Dr. Fochler & Company den Praxis-Workshop „Sourcing von Application Management Services“ an. Der Workshop richtet sich an Führungskräfte und Experten unternehmensinterner IT-Abteilungen, Shared Services Center und IT-Dienstleistungsunternehmen, insbesondere in den Funktionen: CIO/ IT-Management, Leitung IT-Operations, Application Management, IT Service Management, IT-Sourcing und Provider Management. In dem eintägigen Workshop werden die Teilnehmer auf das Sourcing von Application Management Services vorbereitet – sei es zur erstmaligen Vergabe dieser Leistungen oder zur Optimierung eines bestehenden Provider-Vertrages. Sie konfigurieren einen Sourcing-Vertrag auf Basis bewährter IT-Vertragsvorlagen, unter Berücksichtigung relevanter IT-Industriestandards und gesetzlicher Vorgaben wie ITIL, COBIT, PRINCE2, PMI, ISO 27001 und EU DSGVO. Gemeinsam mit dem Referenten besprechen die Teilnehmer die Vor- und Nacheile einzelner, vertraglicher Formulierungen, wie sie Sourcing-Potentiale identifizieren, das Assessment der Sourcing Readiness durchführen und den zeitlichen Verlauf des Sourcing-Verfahrens planen. Schließlich erstellen sie einen ausschreibungsfähigen Vertragsentwurf, inklusive der Leistungsscheine für das Sourcing von Application Management Services. Die Broschüre mit weiteren Informationen zum Programm, Preis und weiteren bundesweiten Terminen finden Sie unter: http://www.fochler.com/application-....rvices-sourcing-workshop/ Pressekontakt:

