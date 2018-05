Spa- und Wellness-Branche trifft sich in Freiburg

Baden-Baden, 08.05.2018 Die Nominierten für die SPA Star Awards 2018 stehen fest. Bereits zum dritten Mal verleiht das Wellness-Reise-Magazin SPA inside die SPA Star Awards.

Diese Auszeichnung wird an herausragende Wellnesshotels und Day Spas vergeben, die sich in sechs Kategorien bewerben konnten. Im Rahmen des Spa Life International Congress, der vom 14. bis 16 Mai im Gesundheitsresort in Freiburg/Breisgau stattfindet,können die ausgezeichneten Hotels ihre Awards in Empfang nehmen.

Spa Life International Congress – mehr als ein Kongress

Drei Tage lang kommen im Gesundheitsresort Freiburg Hotel- und Spa-Manager mit namhaften Firmen der Spa-Branche aus dem deutschsprachigen Raum und aus Großbritannien zusammen, um sich einen Überblick über die Trends und Tendenzen der Wellnessindustrie zu verschaffen. Diese Fachveranstaltung offeriert ihnen, was sie von einem Branchen-Event erwarten: Informative und anregende Tage mit lässiger Grillparty, Speed Dating und Vorträgen, Dinner und Award-Verleihung und jede Menge Gelegenheit, sich auszutauschen, zu netzwerken, sich über brandaktuelle Themen zu informieren. Das alles in angenehmer, entspannter Atmosphäre und in einer Location, die Licht, Luft und Raum für frische Gedanken lässt.

Das Wellness-Reise-Magazin SPA inside verleiht die SPA Star Awards an herausragende Hotels in sechs Kategorien

Der Event ist eine Kooperation von Spa Life aus England und der redspa media GmbH, Baden-Baden. Spa Life International ist zugleich Fachkonferenz, Ausstellung und Kontaktbörse mit internationaler Ausrichtung für ein Fachpublikum aus der Spa- und Wellnessbranche.Nach einem entspannten Auftakt am Montag, 14. Mai steht am darauf folgenden Tag des Spa Life Congresses das Speed Dating im Mittelpunkt. In 20-minütigen Gesprächen bringt man kurz und knackig auf den Punkt, was man von seinem Gegenüber, Anbieter aus der Spa-Industrie und Hotel- und Spa-Manager, möchte – oder auch nicht. Ein Kontakt für die Zukunft ist so allemal entstanden. Am dritten Veranstaltungstag nehmen renommierte Referenten in ihren Vorträgen den Ist-Zustand der Branche und die Lupe und werfen einen Blick in die Zukunft. Sabine Hübner, Pro 7 bezeichnet sie als die „Serviceexpertin Nr. 1 in Deutschland, referiert über das Thema „Serviceglück“. Nigel Franklyn, Spa Consultant aus USA, zeigt Internationale Spa Trends Und Transformationen auf, die Musikwissenschaftlerin, Ayurveda- und Yoga-Expertin Dr. Ulrike Kienzle zeigt, dass Musik im Spa mehr als bloße Beschallung sein kann, ja muss. Social media ist in aller Munde. Was für ein Hotel wichtig und sinnvoll ist erläutert PR Consultant und social media Expertin Juliane Fischer. Und über den richtigen Umgang mit Daten und deren sinnvolle Nutzung informiert Michelle Hammond aus Großbritannien, Gründerin und Direktorin der Spa Business School.

SPA-Star-Awards – and the winners are ….

Highlight des Events ist am Dienstagabend, 15. Mai, die Bekanntgabe der Nominierten und Gewinner der SPA-Star-Awards. Nach der Präsentation laden die Veranstalter zum Dinner im Gesundheitsresort Freiburg ein.

Die SPA-Star Awards werden in sechs Kategorien vergeben:

Newcomer, City Spa, Green Spa, Spa Konzept, SPA Star plus und Spa Team. Ein Special Award geht an ein Hotel, das aufgrund seiner Alleinstellung und Historie diese besondere Auszeichnung verdient. Ausgewählt wurden die Finalisten von einer Fachjury, die auch die Preise vor Ort übergeben werden.

Und das sind die Nominierten:

Newcomer (Spas und Wellnesshotels, die vor nicht mehr als zwei Jahren eröffnet haben)

Silena, the soulful hotel in Vals, Südtirol/Italien

Seezeitlodge Hotel & Spa in Gonnesweiler

Hotel Bachmair Weissach in Rottach-Egern

City Spa (Außergewöhnliche Day Spas oder Spas in einem Stadthotel)

Park Hyatt Vienna in Wien, Österreich

Hotel Therme Meran in Meran, Südtirol/Italien

Vabali Spa in Düsseldorf

Green Spa (Spas und Wellnesshotels, die auf grüne Standards in allen Bereichen ihres Hauses setzen)

Lefay Resort & Spa Lago di Garda in Gagnano, Italien

Seehotel Wiesler in Titisee-Neustadt

Bleiche Resort & Spa in Burg/Spreewald

Spa Konzept (Spas und Wellnesshotels, deren Konzept in sich schlüssig und einzigartig ist)

Sani Resort auf Chalkidiki, Griechenland

Hubertus Alpin Lodge & Spa in Balderschwang/Allgäu

Park Hyatt Mallorca auf Mallorca/Spanien

SPA Star plus (Spas und Wellnesshotels, die für ein herausragendes Konzept in Design, Spa-Treatments und für einen ganzheitlichen Ansatz stehen.

Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken, Schweiz

Oceano Hotel Health &Spa in Punta del Hidalgo, Teneriffa/Spanien

Hotel Waldhaus in Sils-Maria, Schweiz

Spa Team (Das komplette Team eines Spas)

A-Rosa Sylt in List auf Sylt

Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden

Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe, Österreich

Die Jury-Mitglieder:

Dagmar Rizzato, Rizzato Spa Consulting, Tettnang

Jennifer Ospelt, Founder & Editor in Chief des Blogs I Love Spa, Berlin

Oliver Mathée, Geschäftsführer Mediterana-Therme, Bergisch Gladbach

Hans-Peter Veit, Spa-Manager Grand Hotel Victoria-Jungfrau, Interlaken/Schweiz

Franka Hänig, Geschäftsführerin redspa media GmbH und Chefredakteurin des Wellness-Reise-Magazins SPA inside, Baden-Baden

Den Lesern des Wellness-Reise-Magazins SPA inside werden die Gewinner der SPA-Star-Awards in der Juli/August-Ausgabe vorgestellt.

Veranstalter:

SPA LIFE UK, SPA LIFE EVENTS Suite 4, Philpot House, Station Road, Rayleigh, Essex, SS6 7HH, England, http://www.spa-life.eu

in Kooperation mit redspa media GmbH, Aschmattstr. 8, 76532 Baden-Baden, http://www.redspa.de

Der Termin für den nächsten Spa Life International Congress steht fest: 03. bis 05. Juni 2019 im Gesundheitsresort Freiburg.