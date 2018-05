SpaceNet unterstützt Unternehmen beim Umstieg auf Microsoft Office 365 Business

Mehrwert durch umfangreiches Service-Portfolio - München, 22. Mai 2018. SpaceNet hat ab sofort Microsoft Office 365 Business im Portfolio.

Als besonderen Mehrwert bietet SpaceNet Unterstützung bei der Migration von E-Mail- und Office-Anwendungen zu Office 365 sowie nützliche Zusatzdienste wie die SpaceNet E-Mail Security Cloud und SpaceNet Virtual Exchange.

Das neue SpaceNet-Angebot „Microsoft Office 365 Business“ macht den Umstieg auf das Microsoft-Office-Paket für kleine und mittelgroße Unternehmen mit bis zu 300 Nutzern zu einem einfachen und überschaubaren Projekt. Im Rahmen des Angebots kümmert sich SpaceNet nicht nur um die Migration von aktuell genutzten E-Mail- und Office-Anwendungen hin zu Office 365, sondern übernimmt im Anschluss auch Verwaltung, Betrieb und First-Level-Support. Die interne IT-Abteilung wird somit erheblich entlastet und die Anwender erhalten Zugriff auf eine stets aktuelle Produktivitätsumgebung.

Office 365 Business ist bei SpaceNet in den drei Produktvarianten Office 365 Business Essentials, Office 365 Business und Office 365 Business Premium verfügbar, die jeweils entweder als „Cloud Deutschland“ in Deutschland oder als „Cloud EU“ auf Servern in der EU gehostet werden.

Das umfassende Angebot an Produktivitätssoftware ergänzt SpaceNet durch eine Vielzahl passgenauer Services für seine Unternehmenskunden. So schützt zum Beispiel die SpaceNet E-Mail Security Cloud vor Spam, Viren und Schadsoftware in E-Mail-Anhängen. Mit SpaceNet Virtual Exchange und SpaceNet Hosting (Dedicated und VM) entlasten Firmen ihre IT-Abteilung bei der Verantwortung für den Schutz der Daten vor Verlust. Dieser ist bei Office-365-Umgebungen Sache des Nutzers. Viele andere zeitfressende Routineaufgaben entfallen ebenfalls. So ist auch sichergestellt, dass die Mitarbeiter ohne Zutun der hauseigenen IT stets die aktuelle Software verwenden. Die IT-Abteilung hat den Kopf frei für die strategische Weiterentwicklung.

Das speziell für den Mittelstand zugeschnittene Leistungspaket wird durch den bewährten und kompetenten SpaceNet-Service abgerundet. Neben Unterstützung bei der Migration übernimmt SpaceNet auch den Support für die Office-Anwendungen und das First-Level-Incident-Management. Dazu kann der SpaceNet-Service auf langjährige Erfahrung bei der Implementierung und dem Support von Microsoft-Lösungen zurückgreifen. Die Kombination der Office-365-Dienste mit linuxbasierenden Systemen in der Firmeninfrastruktur wird von SpaceNet ebenfalls angeboten.

Mehr Informationen: https://www.space.net/produkte/cloud/office-365/index.html



Über SpaceNet

Die SpaceNet AG bietet seit 1993 als unabhängiger Fullservice-Internetprovider mittelständischen Unternehmen bundesweit Lösungen rund um das Internet an. SpaceNet ist spezialisiert auf das Hosting von Anwendungen für Geschäftsmodelle wie etwa E-Commerce-Lösungen, die hochverfügbare IT-Umgebungen voraussetzen. Als Outsourcing-Partner betreibt SpaceNet für seine Kunden sowohl einzelne Anwendungen und Services in seinen Rechenzentren, übernimmt aber auch den kompletten Betrieb der Unternehmens-IT.

Als Anbieter von Cloud-Lösungen wie Mailarchiv, Mail-Dienste oder Hosting Continuity erdet SpaceNet die Cloud. Denn diese Lösungen brauchen als Basis Rechenzentren mit hochperformanter, stabiler und zuverlässiger Infrastruktur. SpaceNet hält die Daten in zwei lokal getrennten Hochsicherheitsrechenzentren in München redundant vor. Ein eigenes Backbone liefert eine unabhängige Infrastruktur mit Schnittstellen zu den weltweit wichtigsten Knotenpunkten und garantiert so hohe Übertragungsraten.Derzeit profitieren zirka 1.200 Geschäftskunden wie Antenne Bayern oder der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) von den Dienstleistungen der SpaceNet AG. Das Münchener Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und ist zertifiziert nach dem Sicherheitsstandard ISO 27001.

Pressekontakt

punktgenau PR

Evi Hierlmeier

Salamanderweg 5

84034 Landshut

Tel.: (0871) 6606310



http://www.punktgenau-pr.de

SpaceNet AG

Dr. Joachim Gartz

Tel.: (089) 323 56-263

Fax: (089) 323 56-299



http://www.space.net