"Spaces/Places" bei der Orgatec: Haworth zeigt Schlüsselfaktoren des Designs inspirierender Räume für produktives Arbeiten

Die Bedeutung der Gestaltung von Räumen für die Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsorten – diesem Thema widmet sich Haworth auf der diesjährigen Orgatec, die vom 25. bis 29. Oktober 2016 in Köln stattfindet.

Unter dem Motto "Explore our space, discover your place" demonstriert Haworth die Wirkung von Schlüsselfaktoren beim Design inspirierender Räume und produktiver Orte, die Menschen und Unternehmen helfen, die eigenen Ziele zu verwirklichen.

„Mit der idealen Kombination von Einrichtung, Farben und Materialien, Beleuchtungs- und Akustiklösungen sowie der Integration von Technik

wird aus einer Umgebung – dem Space - ein Wohlfühlort zum Arbeiten – der Place“, erläutert Henning Figge, Vice President Europe, das diesjährige Messekonzept.

Wie vielseitig eine moderne Einrichtung eine positive Arbeitsatmosphäre fördern kann, zeigt Haworth auf seinem Messestand – mit einer Reihe wichtiger Produktneuheiten der Marken Haworth und Cappellini, die spezifischen Anforderungen und Funktionen gerecht werden. Das Produkthighlight ist die Drehstuhlserie Fern: Dank seines verborgenen Endoskeletts bietet der neue Arbeitsstuhl eine revolutionäre ergonomische Unterstützung und repräsentiert so eine neue Generation von Bürostühlen.

Zwei weitere wegweisende Produkte sind das neue Stauraumsystem Be_Hold und das multifunktionale Tischsystem Immerse, entworfen von Patricia Urquiola. Be_Hold und Immerse stehen stellvertretend auch für die neue europäische Farb- und Oberflächenwelt, mit der Haworth seine Produkte von funktionellen Lösungen zu gestalterischen Eyecatchern weiterentwickelt. Weitere nennenswerte Produkte sind der kultige Sessel Drum von Mac Stopa und Telo Lounge von Sebastian Herkner - beide designt für Cappellini - sowie der von Patricia Urquiola für Haworth entworfene Stuhl Poppy.

Haworth lädt seine Besucher auf der Orgatec ein, zu erleben, wie eine achtsam und ganzheitlich gestaltete Arbeitsatmosphäre Menschen inspirieren und Unternehmen unterstützen kann.

Haworth wird am Stand A68-B69 A58-B59 in Halle 9.1 auf der Orgatec in Köln vom 25. bis 29. Oktober 2016 vertreten sein.