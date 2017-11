Spanisch Gourmet feiert Eröffnung des Onlineshops

München, 7. November 2017 – Spanisch Gourmet, ein Münchner Händler für spanischen Delikatessen und Feinkost, eröffnet zum 7. November seinen Gourmet-Onlineshop unter www.spanisch-gourmet.de. So können Kunden, ganz bequem von Zuhause aus, einen Teil Spaniens zu sich nach Hause bestellen. Spanisch Gourmet bietet eine umfassende Palette von Premium-Produkten, angefangen von Iberischem Schinken und Manchego-Käse über spanische Weine bis hin zu Oliven und kaltgepresstem Bio-Olivenöl.

Die Zusammenstellung des Sortiments im Spanisch Gourmet Onlineshop

Spanisch Gourmet steht für "eine kleine Auswahl mit dem ganz großen Geschmack". Im Spanisch Gourmet Onlineshop steht für jedes Produkt eine einzige Marke zur Wahl, und zwar die beste. Der Onlineshop hebt sich von seinen Konkurrenten dadurch ab, dass der Aufwand des Markenvergleiches den Kunden abgenommen wird und nur die Besten aller spanischen Delikatessen für sie zur Verfügung stehen.

Um den Kunden den Entscheidungsprozess zu erleichtern, wurden für jede Produktkategorie dutzende Marken intensiv und sorgfältig durchforstet, getestet und bewertet, eine sehr Zeit- und Aufwandsintensive Aufgabe. "Zeit ist heutzutage eine Mangelware und wir möchten nicht diese wertwolle Ressource unserer Kunden verschwenden. Wir möchten sie nicht dazu zwingen, Zeit in Recherche zu investieren, um herauszufinden welcher Manchego-Käse der Beste ist", so Carlos Bastinos, Inhaber und Geschäftsführer bei Spanisch Gourmet, der in Spanien geboren und aufgewachsen ist. So müssen jetzt Kunden nur noch die gewünschten Produkte in den Warenkorb legen und können sicher sein, dass sie das Beste bekommen, was der Markt zu bieten hat.

"Unser Anspruch geht deutlich weiter, als leckere spanische Lebensmittel zur Verfügung zu stellen; wir möchten die einzigartigsten Produkte mit den unvergesslichsten Geschmäckern anbieten und dadurch keine Wünsche mehr offen lassen. Wir bieten Feinkost im besten Sinne. Und das ist jetzt überall und jederzeit für Kunden verfügbar", so Carlos Bastinos. "Unser Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: (1) hochwertige Qualität der Produkte – eine einzige, exzellente Marke für jedes Produkt; (2) der Warenbestand befindet sich in Deutschland – so müssen Kunden nicht für internationalen Transport bezahlen, sondern die Ware wird schnell und kostengünstig geliefert; (3) exzellente Lieferqualität – sorgfältiges Verpackungssystem in gekühlten Kisten, die dafür sorgen dass die Waren in einem perfekten Zustand die Kunden erreichen", fügte Herr Bastinos hinzu.

Alle Produkte im Spanisch Gourmet Onlineshop, jeweils von einer einzigartigen Marke, haben über die Jahre weltweit reichlich prestigeträchtige Preise gewonnen. Die meisten Produkte stammen von traditionellen, familiengeführten Unternehmen, die schon seit Generationen leidenschaftlich spanische Delikatessen herstellen. Darunter finden sich Marken wie Castro y González (http://castroygonzalez.es/), José Lou (http://www.aceitunaslou.com/), Lominchar (http://www.quesoslominchar.com/en/) oder Oleo Quirós (https://www.oleoquiros.com/).

Bestellung und Versand

Spanisch Gourmet ist ein Münchner Händler. Der Warenbestand des Onlineshops befindet sich natürlich auch in München. Die Produkte werden sorgfältig für den Versand vorbereitet und in speziellen, gekühlten Kisten geliefert, die dafür sorgen dass die Ware in exzellentem Zustand bei den Kunden ankommt. Der Versand erfolgt durch DHL und Lieferungen werden in maximal 48 Stunden zugestellt. Schon ab einem Bestellwert von 50 Euro ist die Lieferung versandkostenfrei. Retouren sind für Kunden innerhalb von 14 Tagen ab Warenempfang möglich. Man kann im Onlineshop auf Rechnung, per Kreditkarte oder über PayPal bezahlen. Der Onlineshop beliefert derzeit ausschließlich Deutschland.



Kontakt

Carlos Bastinos | Inhaber & Geschäftsführer | Spanisch Gourmet | Rollenhagenstraße 53 | 81739 München | | +49 162 7827594

Presse

Irina Schmidt | Lemonade Marketing | | +49 6222 77 233 46