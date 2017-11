Spanisch lernen im wunderschönen Andalusien

Wir freuen uns, Euch jetzt ein weiteres Highlight der Residencia Fundador anbieten zu können.

Ab Herbst 2017 könnt Ihr bei uns auch Spanisch lernen. Spanisch lernen oder Eure Spanischkenntnisse vertiefen in herrlich entspanntem Ambiente.Spanisch lernen in Andalusien…und Reiterferien, wandern oder Mountain biken geniessen

Du wolltest schon immer Spanisch lernen, oder sprichst Du schon und möchtest Dich verbessern, oder möchtest Du mit einer Muttersprachlerin über Themen Deiner Wahl kommunizieren?

Wir haben nach einer motivierten Lehrerin gesucht, die in dem schönen Ambiente der Residencia Fundador Spanisch unterrichtet. Gefunden haben wir Maria in Velez Rubio, dort lebt sie mit Ihrem Mann und Ihren zwei Kindern, und unterrichtet in einer Sprachschule für Erwachsene. Nach Ihrem Studium in Madrid gab es verschieden Stationen in Spanien, nun, wen wundert es, lebt sie in dem charmanten Örtchen Velez Rubio. Maria ist eine sympathische und herzliche Frau mit viel Energie, die es schafft, einem Sprache und Lebensart mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit nahe zu bringen. Lasst Euch mitreißen von ihrer zauberhaften Art und erlebt die spanische Lebensweise hautnah.

Im Urlaub spanisch lernen – für Anfänger und Fortgeschrittene

Ob Einsteiger oder Fortgeschritten, egal welches Level, Maria bringt Euch mit ihrem pädagogischen Feingefühl in entspannter Atmosphäre zum Spanisch sprechen.

Maria unterrichtet bei uns Montag bis Freitag vormittags. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 min, bei einer Teilnehmerzahl von 1 – 2 Personen, und 50 min bei einer Teilnehmerzahl von 3 -4 Personen.

Die maximale Gruppengröße ist bei vier Teilnehmern erreicht. Um auf die individuellen Wünsche eingehen zu können, gibt es vorab einen kleinen Fragebogen, damit Maria sich auf die gewünschten Unterrichtsthemen entsprechend vorbereiten kann.

Über die Residencia Fundador

In wunderschöner Alleinlage in 900 m Höhe, umgeben von einem 160.000 qm Grundstück mit zahlreichen Mandel- und Olivenbäumen liegt das charmante Boutique Hotel Residencia Fundador. Es erwartet Sie ein spektakulärer Blick über sanfte Hügelketten und weite Täler in absoluter Ruhe. Der weite Ausblick und das herrliche Farbenspiel des Himmels werden Sie den Alltag schnell vergessen lassen.

Die Lage hier ist nicht nur ein Eldorado für Reiter. Die vielfältige Natur bietet eine Menge Möglichkeiten, den Urlaub sportlich und aktiv zu gestalten.

Golfen zu jeder Jahreszeit, Skifahren in der Sierra Nevada, Wassersport an der Küste, Wandern und Radfahren an der nahegelegen Küste oder in den umliegenden Bergen.

Entspannung in absoluter Ruhe und idyllischem Fernblick, Reiten in Andalusien auf hohem Niveau mit ausgeglichenen PRE-Hengsten, herrliche Ausritte in die weite Hügellandschaft in absoluter Stille ohne mit Zäunen, Straßen und Autoverkehr konfrontiert zu werden. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen in exklusivem Ambiente.

Wir heißen Reisende willkommen, die einen Urlaub oder auch nur Zwischenstopp in ruhiger, einmaliger Lage suchen und sich gerne kulinarischen Genüssen hingeben.

Sportbegeisterte, die abseits des großen Trubels am Meer unmittelbar vor der Haustür ein interessantes Gelände zum Mountain biken suchen, haben hier viele abwechslungsreiche Routen.

Reiten in Andalusien auf PRE-Hengsten

Ebenso sind wir begehrtes Reiseziel für Pferdebegeisterte, die lange nicht geritten sind und hier in einer ruhigen Atmosphäre auf ausgeglichenen Pferden die Liebe zum Reiten wiederentdecken.

Auch fortgeschrittene Reiter, die ihr Niveau verbessern möchten oder Reiter, die die klassische Dressur kennenlernen möchten, finden hier das ideale Umfeld.

Neben der Möglichkeit sich auf dem Dressurplatz weiter zu entwickeln, ist es genauso möglich, während ausgiebiger Geländeritte die wunderbare Natur zu genießen und sich zu entspannen.

Andalusien ist bekannt für sein mildes, subtropisches Klima. Mit 320 Sonnentagen im Jahr gibt es keine Reisezeit, die man des Klimas wegen meiden sollte. Es sind vielmehr die persönlichen Vorlieben, die den richtigen Zeitpunkt bestimmen.



