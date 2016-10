Von 08. bis 11. November findet in diesem Jahr wieder die electronica, die Leitmesse der Elektrotechnik-Branche, in München statt.

Gemeinsam mit der Messe München veranstaltet semica – das Karriereportal der Elektronik auch dieses Jahr den beliebten Student Day.Am letzten Messetag, Freitag den 11. November 2016 ab 11:00 Uhr findet dieser im electronica Forum in Halle A3 der Messe München statt.

Angehende Absolventen, speziell der MINT-Fächer, haben hier die die Möglichkeit, potentielle Arbeitgeber und die neuesten Techniktrends der Branche hautnah und interaktiv kennenzulernen.

Auch dieses Mal unterstützen uns namhafte Firmen aus der Branche, wie OSRAM, Rohde & Schwarz, TE Connectivity u.v.m. bei der Durchführung des Studententages, indem sie als offizielle Sponsoren auftreten. In einer Podiumsdiskussion zum Thema Berufseinstieg geben Firmenvertreter Aufschluss über Einstiegswege und Möglichkeiten in den jeweiligen Unternehmen.

Im Anschluss können die Studenten bei einem kostenfreien Imbiss sich direkt mit den Sponsoren austauschen. Zudem findet im Rahmen der Veranstaltung bereits zum siebten Mal die Verleihung des COSIMA-Awards statt. Der COSIMA ist ein Wettbewerb für Studenten, um Einsatzmöglichkeiten von Mikrosystemen in verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens zu finden. Veranstaltet wird dieser vom VDE mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Das Highlight der Veranstaltung bildet die Verlosung toller hochkarätiger Preise durch unseren Platin Sponsor Digi-Key. Dieses Jahr können die anwesenden Studenten unter anderem vier E-Bikes im Wert von je € 5000,-- gewinnen.

Herzlich eingeladen sind alle Studenten, die sich für die Elektrotechnik-Branche interessieren und einem spannenden und aufschlussreichen Tag auf der electronica verbringen möchten.

Mit einer Anmeldung bis spätestens 01.11.2016 ist der Eintritt zum Messegelände für Studenten an diesem Tag kostenlos!

Anmeldungen sind unter möglich.

Benötigte Daten für ein individuelles E-Ticket sind:

Vorname, Nachname, Anschrift, Hochschule, E-Mail