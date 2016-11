Spatenstich für Wohnanlagen „Am Hohen Rain“ in Michelstadt

Startschuss für 25 Eigentumswohnungen in bester Wohnlage In Michelstadt, dem Herz des Odenwaldes, wo andere Leute Urlaub machen, entsteht neuer Wohnraum.

Ende Oktober erfolgte der Spatenstich für die Wohnanlagen „Am Hohen Rain“ und „Waldstraße". Dazu trafen sich neben dem Bauherrn Armin Roos von Spektrum Bauen A.Roos GmbH, die Vertreter der am Bau beteiligter Unternehmen und das Vermarktungsteam der Volksbank Odenwald Immobilien GmbH. Gut die Hälfte der Wohnungen sind bereits verkauft.

Unter der Beteiligung leistungsstarker Firmen aus der Region entstehen, verteilt auf die beiden Wohnanlagen, insgesamt 25 Eigentumswohnungen. Mit Wohnungsgrößen von 68 bis 188 m Quadratmetern Wohnfläche steht eine große Bandbreite an Wohnungstypen mit attraktiver Grundrissgestaltung für jede Lebenslage zur Verfügung. Die Massivbauweise mit Ziegelmauerwerk steht für ein gesundes Raumklima und hervorragende Wärmedämmwerte. Eine kontrollierte, dezentrale Wohnraumlüftung, 3-fach Wärmeschutzverglasung sowie die Pellet-Fußbodenheizung unterstreichen den Anspruch an modernes und komfortables Wohnen. Alle Wohnungen sind individuell und offen gestaltet und großzügig belichtet. Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerraum, Kfz.-Stellplätze sind sowohl in der Tiefgarage als auch im Außenbereich in ausreichender Zahl vorhanden. Alle Bereiche sind barrierefrei erreichbar. Die Fertigstellung des modernen und zentrumsnah gelegenen Projektes ist für Ende 2017 geplant.

Ein Großteil der Interessenten für die Eigentumswohnungen kommt aus der näheren Umgebung.

Oftmals handele es sich um ältere Menschen, die sich aus Einfamilienhäusern verkleinern wollten. Jedoch haben sich auch Interessenten aus dem Rhein-Main-Raum erkundigt, für die die günstigeren Baupreise eine Option darstellen.