Spatenstich für nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz. Reichert Holztechnik investiert in schadstoffreduzierende Abluftreinigung.

Nachhaltiger Umweltschutz hat in der Unternehmensphilosophie von Reichert Holztechnik einen hohen Stellenwert.

Ein effizientes Umweltmanagement überwacht und optimiert kontinuierlich alle Produktionsprozesse. Mit dem Bau einer Anlage für den Einsatz neuester Technologien zur Abluftreinigung investiert der Schwarzwälder Lackspezialist eine halbe Million Euro. Am Unternehmensstandort in Pfalzgrafenweiler hat jetzt mit dem Spatenstich die zukunftsorientierte Weiterentwicklung in eine noch ressourcen- und umweltschonendere Fertigung begonnen.

„Wir setzen vorzugsweise lösemittelfreie oder lösemittelreduzierte Lacksysteme ein. Jedoch lassen sich die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden in puncto Hochglanz-Oberflächen damit nicht uneingeschränkt realisieren, erklärt Jürgen Gaiser, technischer Leiter von Reichert Holztechnik. Wir investieren deshalb derzeit erheblich in innovative Technologien, um die faszinierende Brillanz lösemittelhaltiger Lackierungen schadstoffarm zu produzieren. Die Installation einer modernen Abluftreinigung auf biologischer Basis wird dabei die schädlichen Emissionen auf nahezu Null reduzieren“.

Eine umweltschonende Abluftreinigung mit Biofilter wird schädliche Emissionen auf ein Minimum senken.

[Großes Bild anzeigen]

Biofiltersysteme – äußerst wirtschaftlich und umweltfreundlich*1

Häufig werden immer noch thermische Abluftreinigungsverfahren eingesetzt. Doch diese teure Verbrennung von Schadstoffen ist äußerst unwirtschaftlich und schadet der Umwelt. Ein Grund mehr für Reichert Holztechnik, um mit der biologischen Abluftreinigung eine weiteren aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Damit wird der traditionsreiche Hersteller die organische Belastung bei lösemittelhaltigen Lackierungen auf ein Minimum senken. Das umweltfreundliche Anlagenkonzept basiert auf der Wirkung von Mikroorganismen, die in einem Biofilter auf einem festen Trägermaterial leben. Diese sind in der Lage, luftverunreinigende organische und auch einige anorganische Abluftinhaltsstoffe biochemisch zu oxidieren und in unschädliche Stoffe umzuwandeln, deren Geruch nicht mehr wahrnehmbar ist. Dadurch verbleiben keine schadstoffspezifischen Rückstände. Die gereinigte Abluft verlässt die Biofilter-Anlage zudem absolut staubfrei.

*1 Quelle: Fachbeitrag JOT 1/2015 Ulrich Lütke-Wöstmann, Störk Umwelttechnik GmbH

Weitere Informationen unter http://www.reichertht.de

Abdruck honorarfrei – bitte senden Sie uns zwei Belegexemplare