SpecPage expandiert in nordische Länder, um Produktentwicklungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu liefern

SpecPage, ein globaler Anbieter von integrierten Softwarelösungen und Online-Tools für die rezeptbasierte Fertigungsindustrie, hat seine Marktpräsenz in den nordischen Ländern gestärkt mittels einer neuen Niederlassung sowie der Anstellung von Mark Andreasson, um die Geschäfte in der Region weiterzuentwickeln.

SpecPage mit Hauptsitz in der Schweiz und Büros in Deutschland, Frankreich, der Niederlande, Italien, der Slowakei sowie den Vereinigten Staaten, ist ein stark wachsendes Technologieunternehmen und plant seine Aktivitäten in den nordischen Ländern auszuweiten, um dem steigenden Bedarf an Produktentwicklungs- und informationssoftware gerecht zu werden. Um seine Marktpräsenz in den Ländern Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland zu stärken und seinen bisherigen Kunden – u.a. Läntmannen-Unibake, Almondy, Stanta Maria, Tine, Diplom Ise und Hennig Olsen - bessere Dienstleistungen anzubieten, hat das Unternehmen eine neue Niederlassung in Stockholm, Schweden geöffnet.

Als Teil dieser Initiative, hat SpecPage auch sein Team ausgeweitet mit Marek Andreasson als Business Development Manager, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschliessen. Vor SpecPage, amtete Andreasson in der Geschäftsentwicklung bei Firmen wie Emagic, Screen9, Dell und Apple.

SpecPage offeriert Softwarelösungen zur Produktentwicklung, inklusive Produktlebenszyklus-Management (PLM), Produktdatenmanagement (PDM) und Laborinformations- und Management-System (LIMS), welche Unternehmen erlauben wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln unter Berücksichtigung von relevanten Kennzeichnungspflichten.

Mit Expertenwissen im Global Data Synchronization Network (GDSN), bietet das Unternehmen eine Reihe von individuell gestaltbaren Online-Katalogen, u.a. Supplier’s Guide, Buyer’s Guide und Compliance Guide, zur einfachen Verwaltung von hochwertigen Produktinformationen für Hersteller und Distributoren und Käufer.

“Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sind stetig wachsenden Herausforderungen gestellt, um innovative Produkte kostengünstig in den Markt einzuführen. SpecPages massgeschneiderte Lösungen helfen Kunden dabei Produktentwicklungsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und die rechtliche Compliance zu gewährleisten“, kommentierte Severin Weiss, CEO bei SpecPage. “Wir sind überzeugt, dass wir unseren bestehenden Kunden und Interessenten in der Region qualitativ hochstehende Dienstleistungen anbieten können dank unserem engagierten und erfahrenen Team in unserem neuen Büro in Schweden.”

„Ich freue mich zu SpecPage zu stossen und die Geschäfte in den nordischen Ländern zu leiten, besonders zu diesem spannenden Zeitpunkt der globalen Expansion”, sagte Andreasson. “Ich bin seit über 15 Jahren in der Technologieindustrie tätig und freue mich meine Erfahrungen einzubringen, um sicherzustellen, dass SpecPages Kunden den maximalen Nutzen aus ihrer Softwareinvestition ziehen und ihre Unternehmensziele erreichen können. Wir bieten führende Produkte an und ich bin überzeugt, dass wir in der nordischen Region signifikant wachsen können.“



Über SpecPage

SpecPage mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Schweden, Italien, der Slowakei sowie den Vereinigten Staaten ist der führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen und Online-Katalogen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Namhafte Kunden wie Kellogg’s, Subway, Ferrero, Lindt, Dr. Oetker, Mondelēz, Develey, Nestlé Wagner, Campbell Soup, R&R Ice Cream, OSI, Zeelandia und Glanbia (Auszug) nutzen die modernen und anwenderfreundlichen Lösungen von SpecPage, um die speziellen und komplexen Aspekte der Produktentwicklung im globalen Wettstreit für attraktive Produkte anzuführen. Mit lebensmittelrechtlichem Expertenwissen, bietet das Unternehmen schlüsselfertige Produktdatenmanagement-Tools zum Stammdaten- und Rezepturmanagement sowie Produkt Lifecycle Management mit integrierter GDSN-Schnittstelle, welche die Umsetzung der globalen Kennzeichnungsvorschriften vereinfachen. Zusätzlich zu den standardisierten Softwarelösungen, unterstützt SpecPage ihre Kunden mit einem Stammdatenerfassungs- sowie Compliance-Überprüfungsservice. www.specpage.com