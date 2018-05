Speed-Dating für Entwickler bei CodeCamp:N

Ende April 2018 war CodeCamp:N erstmals Gastgeber von HackerX. Das moderne Event-Format bringt Tech-Unternehmen und Softwareentwickler in entspannter Atmosphäre zusammen und verkürzt so den Recruiting-Prozess.

Nürnberg, 24. Mai 2018 – Die Geschäftsräume der CodeCamp:N GmbH sind dank des offenen und wandlungsfähigen Raumkonzepts bestens für Veranstaltungen geeignet. Deshalb war alles schnellstens für den HackerX-Event vorbereitet, um rund 60 Gäste zu bewirten und den acht Unternehmen ausreichend Platz für ihre Speed-Dating-Gespräche zur Verfügung zu stellen.

Neben CodeCamp:N präsentierten sich auch die Unternehmen virtual7, anwalt.de, TeamBank, Faktor Zehn, Ingentis, sunhill technologies und Silbury.

Nach einer kurzen Stärkung in lockerer Gesprächs- und Vorstellungsrunde folgte das Speed-Dating. Dabei konnten sich Entwickler und Unternehmen in kurzen Gesprächseinheiten jeweils persönlich kennenlernen, ohne vorab einen langwierigen Bewerbungsprozess durchlaufen zu haben. „Wir haben in knapp drei Stunden 28 Gespräche geführt und konnten so einen ersten Eindruck der einzelnen Kandidaten gewinnen. Da wir unser Entwicklungsteam in den nächsten Monaten stark ausbauen, war der Abend für uns extrem effektiv“, erklärt Dominik Schön, Tech Lead der CodeCamp:N GmbH.

HackerX zählt weltweit zu den größten Networking- und Recruiting-Events und bringt in jährlich 300 Veranstaltungen in über 120 Städten Top-Entwickler mit spannenden Tech-Firmen zusammen. Mit Bewerbungsgesprächen im Speed-Dating-Format hat das Unternehmen den Puls der Zeit getroffen, da der persönliche Eindruck und die gegenseitige Sympathie entscheidende Kriterien für ein „Perfect Match“ darstellen.

„Den HackerX-Event habe ich in der Hoffnung besucht, neue Kontakte knüpfen zu können, was auch bestens funktioniert hat. Ebenso konnte ich mich mit Gleichgesinnten über aktuelle technologische Themen austauschen. Das Ambiente und die Räumlichkeiten bei CodeCamp:N haben mir sehr gut gefallen. Man konnte wirklich den Charakter und die Einstellung spüren und im persönlichen Gespräch hat mich Dominik davon überzeugt, dass diese Werte auch außerhalb der Veranstaltung so gelebt werden“, wie einer der teilnehmenden Softwareentwickler seine Eindrücke des Abends zusammenfasst.

***Alle im Text befindlichen Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Irrtum und Änderungen vorbehalten