Spende für die Elterninitiative für krebskranke Kinder

Spendenaktion während des 10. GODYO Drachenboot-Sprint am 10. September 2016 auf dem Jenaer Schleichersee zu Gunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e. V.

Die Jenaer Elterninitiative für krebskranke Kinder kann sich über eine Spende in Höhe von 451,00 Euro freuen. Die Summe konnte während des 10. GODYO-Drachenboot-Sprints Anfang September am Schleichersee gesammelt werden. Die Kanuten des Universitätssportvereins (USV), die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft und die GODYO-Unternehmensgruppe hatten beschlossen während der Rennen, von jedem ersten Getränk an der Strandbar einen Euro zusätzlich als Spende einzunehmen. Die zum Abschluss des Jubiläumsrennens am Strandschleicher aufspielenden DJs steuerten ebenfalls spontan noch einen Teil ihrer Gage bei.

„Durch das Glücksrad, den Zuckerwatteverkauf und unsere Spendendose sind schon während der Rennen knapp 370,00 Euro zusammengekommen. Über die insgesamt über 800,00 Euro freuen wir uns sehr“, sagt Katrin Mohrholz vom EKKJ. „Dank der Unterstützung teilnehmender Unternehmen waren die Preistische für das Glücksrad gut gefüllt und vielen Kindern fiel die Auswahl unheimlich schwer – was für sich spricht!“, so Mohrholz weiter.

Hans-Uwe Schramm - GODYO, Katrin Mohrholz - EKKJ e. V., Michael Hennig - Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft (v. l. n. r.)

„Für den 14.11.2016 ist der Umzug der Kinderklinik nach Lobeda-Ost geplant und wir werden dann auch unseren völlig neuen Raum direkt neben der onkologischen Ambulanz beziehen. Für die kindgerechte Ausgestaltung des Raumes benötigen wir ganz aktuell finanzielle Mittel und können daher diese Unterstützung gut gebrauchen.“, plant Katrin Mohrholz schon die nächsten Schritte für die Ausgestaltung der Spielecke im neuen Domizil.

Für Hans-Uwe Schramm, Vorstand der GODYO-Gruppe, steht fest, dass die Zusammenarbeit beim nächsten Drachenboot-Sprint weiter fortgeführt wird: „Die Kinderbetreuungsecke der Elterninitiative hat sich in den letzten Jahren als beliebter Fixpunkt dieses Tages etabliert. Der Drachenboot-Sprint ist zum Familienfest geworden. Mit ihrer Spende helfen die Teilnehmer dem Verein dabei, betroffenen Kindern und ihren Familien Auszeiten vom Klinikalltag zu ermöglichen und ihnen neue Kraft, Freude und Hoffnung zu geben.“

Der GODYO-Drachenboot-Sprint ging 2016 ins zehnte Jahr und hat sich mittlerweile zu einem beliebten Firmenwettkampf in Jena etabliert. Die 24 Startplätze sind immer schnell vergeben. Den Siegerpokal 2016 erkämpfte sich das Team „Mühlsteine Löberschütz der Mikrolithographie Service GmbH vor den „Tube Riders“ der Alere Technologies GmbH und dem Team „SchnellLIS“ der Laser Imaging Systems GmbH & Co. KG. Veranstalter des Wettkampfes ist die Abteilung Kanu des USV Jena e.V. mit Unterstützung des Jenaer Kanu- und Rudervereins und der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft. Die GODYO-Gruppe als Hauptsponsor unterstützt die Regatta von Beginn an.