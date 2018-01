Bereits seit vielen Jahren werden in Frickenhausen bei Stuttgart Spezialprodukte für Maler, Lackierer und Stuckateure hergestellt.

ZITRA ®-FOL Stufenlos ausziehbare Malerfolie mit zwei Klebekanten und Mittelklebezone

Das Einzelunternehmen „Günter Klauß Vertrieb chemischer Produkte“ wurde von Günter Klauß im Jahre 1983 gegründet. Im Frühjahr 2016 wurde die Einzelunternehmung in „Klebebandfabrikation Günter Klauß GmbH & Co. KG“ umfirmiert und von den drei geschäftsführenden Gesellschaftern Andreas Hermann, Jürgen Hermann und Werner Jontza übernommen. Das Trio besteht aus zwei Diplom-Betriebswirten und einem Werkzeugmacher, alle haben bereits jahrelange Erfahrung in der Führung verschiedener Unternehmen.Die Firma hat sich insbesondere auf die Herstellung von Klebebändern und Abdeckfolien spezialisiert. Das Sortiment reicht weit über das klassische Malerkrepp hinaus: Steinband (bekannt als Panzertape), Braunband, Dichtungsband für den Einsatz im Trockenbau, Dehnband, Glattband, Querband, Putzerband und Abhängefolien ergänzen das Angebot. Die Produkte laufen unter den Hausmarken ZITRA® und TURINO®, wobei die beiden Hauptprodukte die ausziehbare Malerfolie ZITRA®-FOL und das Breitklebeband TURINO®-SK sind. Neu im Sortiment sind ein Gastro- und ein Werkstattreiniger.ZITRA®-FOL ist eine extrem reißfeste, stufenlos ausziehbare Malerfolie mit zwei Klebekanten und einer Mittelklebezone. Die verstärkten Klebestreifen an der Folien-Ober- und Unterkante vereinfachen das exakte Ansetzen und garantieren gerades Abkleben. Durch eine raffinierte Falttechnik ist die Plane stufenlos ausziehbar. Jede gängige Fensterhöhe oder Fensterbreite kann so passgenau gegen Verunreinigungen geschützt werden. Die spezielle Mittelzone ermöglicht das faltenfreie, stufenlose Ausziehen und haftet gleichzeitig durch Andrücken am Fenster. Somit wird Flattern, Verziehen oder Verrutschen der Abdeckfolie z.B. bei Wind verhindert. ZITRA®-FOL kann von einer Person alleine angebracht werden und ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Anwendungsbeispiele und ein Produktvideo finden Sie unter http://klauss-klebeband.de/zitra-malerfolie-plane

Abklebefolie und Breitklebeband in Einem, das ist TURINO®-SK. Die zwei randverstärkenden Klebestreifen sind jeweils zwei Zentimeter breit und ermöglichen exaktes und geradliniges Abkleben. Die Folienbreiten sind von 10 bis 70 cm erhältlich. Dachuntersichten, Balken und Holzverkleidungen sowie Böden und Sockelleisten lassen sich mit TURINO®-SK im Innenbereich vor Verputz- und Farbverschmutzungen schützen. Im Außenbereich werden damit Ablaufrohre, Blechverwahrungen, Fensterbänke, Rollladenkästen usw. abgeklebt. Das Breitklebeband gibt es zudem in einer Sondervariante: TURINO®-SKE, diese reißfestere Variante hat vier Zentimeter breite Klebestreifen und ist in Rollenbreiten 50 und 70 cm erhältlich. Eine Abklebeanleitung und das Produktdatenblatt finden sich unter http://klauss-klebeband.de/abklebefolie-fenster