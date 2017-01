Die Prostata ist ein sehr empfindliches Organ, das gepflegt werden will. Dazu gehört auch eine gesunde Lebensweise.

Leider ist diese Erkenntnis noch nicht bei allen Männern angekommen. Wie ist es sonst erklärbar, dass viele Männer deutlich schlechter mit lebenswichtigen Mikronährstoffen versorgt sind als gleichaltrige Frauen? Das schlägt auch auf die Prostata durch. Deshalb ist es wichtig, dass Männer spezifisch Mikronährstoffe ergänzen, die einer der Prostata häufig fehlen. Dafür gibt es ProVitum Kapseln.

Wir wissen heute, dass Erkrankungen der Prostata wie der Prostatakrebs auch etwas mit der Ernährung zu tun haben. Männer, die sich unausgewogen ernähren haben ein erhöhtes Risiko an Prostatakrebs zu erkranken. So haben Forscher nachweisen können, dass es der krebskranken Prostata an lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen mangelt. Konkret sind die Vitamine A, C und E sowie die Spurenelemente Selen und Zink betroffen. Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung dieser Mikronährstoffe für einen gesunden Stoffwechsel, wundert es nicht weiter, dass eine Minderversorgung mit ihnen zu gravierenden gesundheitlichen Problemen führen kann. Um diesen zu begegnen, ist es für den Mann sinnvoll, gezielt die fehlenden Mikronährstoffe zu ersetzen. Diese simple, leicht umzusetzende Maßnahme kann das Risiko für Prostatakrebs praktisch halbieren, wie eine sehr große Studie zu diesem Thema gezeigt hat. Mehr als 5.000 Männer nahmen über 7,5 Jahre regelmäßig einen Cocktail aus den „Prostata-Mikronährstoffen“ Vitamin A, C, und E sowie den Spurenelementen Selen und Zink zu sich. Bei den teilnehmenden Männern führte die Einnahme der Antioxidantien zu einer Halbierung des Risikos für Prostatakrebs. Das sind bahnbrechende Ergebnisse, die von den Männern nur in die Praxis umgesetzt werden müssen. Dabei helfen ProVitum Kapseln, die exakt diejenigen Mikronährstoffe enthalten, für die ein Mangel bei Männern mit Prostatakrebs festgestellt wurde und die in der großen Studie den teilnehmenden Männern verabreicht wurden. ProVitum enthält in leicht zu schluckenden Kapseln die Vitamine A, C und E sowie Selen und Zink und deckt damit passgenau die Bedürfnisse des Mannes in der zweiten Lebenshälfte ab. Selbstverständlich sind die Kapseln frei von tierischen Bestandteilen. ProVitum Kapseln können als besonders günstige 3- und 6-Monatspackungen direkt bei der Firma oder bequem über http://www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bestellt werden. Auch über Apotheken oder Internetapotheken ist das Präparat zu beziehen.

