Spieleautor Klaus-Jürgen Wrede („Carcassonne“) auf der Frankfurter Buchmesse

Spielen, Lesen und Signieren – der Erfinder von „Carcassonne“ wird zu Gast bei der Frankfurter Buchmesse 2016 sein.

Am 22. Oktober 2016 von 14.00 bis 16.00 Uhr spielt Klaus-Jürgen Wrede am Stand C104 in Halle 3.0 mit den Besuchern „Carcassonne“, liest aus seinem Debütroman „Das Geheimnis des Genter Altars“ und signiert sowohl Buch als auch Spiel.

Hamburg, 20.09.2016 Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse haben die Besucher samstags die Möglichkeit, den „Carcassonne“-Erfinder Klaus-Jürgen Wrede persönlich zu treffen und mit ihm zu spielen. Sein Spiel, von dem es mittlerweile zahlreiche Erweiterungen gibt, hat sich über 10 Millionen Mal in über 30 Sprachen verkauft und wurde 2001 zum Spiel des Jahres gekürt. Der Spieleautor wird außerdem auf der Messe aus seinem Thriller „Das Geheimnis des Genter Altars“ lesen, der im Hamburger acabus Verlag erschien. Er basiert auf wahren Begebenheiten um einen sensationellen Kunstdiebstahl und führt quer durch Europa, derweil die rätselhaften Ereignisse um den Genter Altar der Brüder van Eyck gelöst werden müssen. Während der Veranstaltung steht Klaus-Jürgen Wrede zum Signieren von Buch und Spiel bereit. Die Veranstaltung findet am Stand des acabus Verlags statt (Halle 3.0 / Stand C104).

"Das Geheimnis des Genter Altars" von Klaus-Jürgen Wrede

Verlag

Der acabus Verlag ist ein Verlag für ‚junge‘, talentierte Autorinnen und Autoren, der offen ist für belletristische Neuentdeckungen und Sachthemen. Das vielfältige Programm umfasst die Bereiche Belletristik, Biografie und Ratgeber.



Über das Buch

Klaus-Jürgen Wrede

Das Geheimnis des Genter Altars

Buch-ISBN: 978-3-86282-367-3

BuchVP: 14,90 EUR

444 Seiten, Paperback

Erscheinungstermin: August 2015