Spielen, Kreieren und Lernen mit dem neuen da Vinci miniMaker von XYZprinting

Der da Vinci miniMaker ist zu einem Preis von nur 289 € in Spielzeuggeschäften erhältlich.

Das Gerät ist ideal, um kreativ und interaktiv den Umgang mit 3D-Druckern zu fördern - zuhause oder in der Schule.



Ridderkerk, Niederlande, 15. September 2016 – XYZprinting, der taiwanische 3D-Druck-Riese, gibt die Markteinführung eines neuen 3D-Druckers bekannt, des da Vinci miniMaker. Er ist von nun an in Spielzeuggeschäften und ausgewählten Einzelhandelsketten im ganzen Land erhältlich.

Der da Vinci miniMaker ist für Anfänger und vor allem für Kinder im Alter ab sieben Jahren konzipiert. Darüber hinaus eignet sich dieses neue Modell sehr gut für den Unterricht der so genannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sowie für die Kunsterziehung. Ideal ist die Nutzung des Druckers in Verbindung mit den unten näher beschriebenen Bildungtools von XYZprinting. Pädagogen und Eltern unterstützen mit Real-Life-Anwendungen von 3D-Druck das kreative und interaktive Lernen und fördern so die Entwicklung von Teamwork- und Problemlösungskompetenz in den MINT-Fächern.



Mit integrierter Auto-Kalibrierung und sich selbst auffüllendem Filament ist die Mini-Serie (einschließlich des vor kurzem gelaunchten da Vinci Mini w für 299 €) 30 Prozent kleiner als das beliebte XYZprinting da Vinci Junior-Sortiment, behält aber die gleiche Druckdimension von 15x15x15 cm.

Der da Vinci miniMaker ist umweltfreundlich, sicher und druckt nur mit dem biologisch abbaubaren, ungiftigen PLA-Filament von XYZprinting. Dieses Filament wurde zahlreichen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es DEHP- und schwermetallfrei ist und somit ein Höchstmaß an Sicherheit für die Anwender gewährleistet.

Simon Shen, CEO von XYZprinting und der New Kinpo Group, erklärt: „In unserem kontinuierlichen Bestreben, 3D-Drucktechnologien auf globaler Ebene einer breiten Masse zugänglich zu machen, müssen wir unbedingt junge Maker einbeziehen. Dieser neue Drucker, speziell für junge Nutzer und Einsteiger konzipiert, hilft, genau das zu erreichen.“

Der da Vinci miniMaker ist im Handel über das XYZprinting Vertriebsnetz für 289 € erhältlich.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website: http://eu.xyzprinting.com.

Die XYZprinting Bildungstools

Mit XYZmaker und XYZ 3D Gallery, den Bildungstools von XYZprinting, erhalten Lehrer und Schüler einen günstigen und umfassenden Zugang zu allem, was sie benötigen, um im Klassenzimmer oder zuhause zu lernen, zu entwerfen und zu kreieren.

o XYZmaker, eine 3D-Design-App, und XYZmaker lite, die Windows OS, Android und mobilen iOS Apps sind die perfekten Lösungen für junge Designer, um Projekte im Unterricht intuitiv zu bearbeiten. Beide zielen darauf ab, 3D-Drucktechnologie besser zugänglich zu machen und beschleunigen den Prozess vom Design zum Druck.

o Über die XYZ 3D Gallery haben Nutzern Zugang zu über 8.500 3D-Modellen aus neun verschiedenen Kategorien, von Übungsstücken, Kunst und Design bis hin zu Spielen. Mit dieser umfassenden Produktpalette und Software ist es einfacher denn je, mit 3D-Druck zu spielen, zu bauen und zu lernen.