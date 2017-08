Spielerisch zum Erfolg: Das Fördertraining der Akademie für Fußballkunst startet im September

„Der Erfolg gibt uns recht“, freut sich Yaschar Hayit, Gründer der Akademie für Fußballkunst.

Und er erklärt, dass bereits fünf Teilnehmer der vergangenen Fördertrainings, die der Brühler Verein regelmäßig für junge Fußballer durchführt, mittlerweile an verschiedenen Stützpunkten in NRW spielen.Im September startet nun erneut ein neues Fördertrainingsprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren. In Kleingruppen von bis zu acht Spielern und unter fachgerechter Anleitung können die jungen Fußballtalente ihre Stärken im Bereich Motorik, Koordination, Technik und Taktik ausbauen.Die Übungen verlaufen häufig in Spielformen, sowohl mit als auch ohne Ball und durch Einsatz von unterstützenden Materialien. Auch wenn die Übungen stets als Herausforderungen gestaltet werden, „so soll doch der Spaß“, laut Yaschar Hayit, „auf keinen Fall zu kurz kommen.“Die Trainingszeiten erfolgen immer dienstags beim SSV Walberberg für die Jahrgänge 2002–2005, mittwochs in Badorf-Pingsdorf für die Jahrgänge zwischen 2002–2005 sowie donnerstags und freitags beim Brühler Viktoria Gruhlwerk für die Jahrgänge 2006–2007 bzw. 2008. Nach Absprache ist ein Probetraining möglich.Weitere Infos und Anmeldung unter:oder http://www.fussballkunst.com

Kontakt: Akademie für Fußballkunst, Verein für Fußballkunst e. V., Villestraße 19, 50321 Brühl, Tel. 0176 / 38740966, E-Mail: , http://www.fussballkunst.com . Ansprechpartner: Yaschar Hayit

Die Akademie für Fußballkunst (AFFK) betreut fußballbegeisterte Kinder im Alter von 5-16 Jahren. Die Durchführung der Fußballcamps in Köln, Brühl, Erftstadt und Umgebung erfolgt jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Auch in den Winterferien finden Camps statt. Ein weiterer Fokus der AFFK liegt darauf, besonders talentierte Kinder und Jugendliche durch Fördertraining in Kleingruppen von bis zu acht Teilnehmern und in Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fördern. Die AFFK steht für ein soziales Miteinander, innovative Trainingsmethoden im Bereich Technik, Taktik und Spielform und eine individuelle Anpassung an die Trainingsgruppen. Die AFFK ist ein eingetragener Verein und wurde 2015 in Brühl gegründet.