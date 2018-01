Spotahome bereits über 2.700 Mal in Berlin

Madrid/Berlin, 23. Januar 2018 – Spotahome, internationaler Anbieter von möblierten Zimmern und Apartments, hat sein Angebot im deutschsprachigen Raum deutlich ausbauen können.

In der deutschen Hauptstadt Berlin sind aktuell über 2.769 Zimmer und Apartments in 911 verschiedenen Immobilien auf dem Online-Portal von Spotahome buchbar. In der österreichischen Hauptstadt Wien sind es 1.070 Zimmer und Apartments in 147 verschiedenen Immobilien.

Alejandro Artacho, Geschäftsführer und Mitbegründer von Spotahome: „Wir sind überwältigt von dem großen Zuspruch, den wir am deutschen Markt erfahren. Sowohl die große Nachfrage als auch das rasant wachsende Angebot an Zimmern und Apartments übertreffen unsere Erwartungen deutlich.“

Nach dem Markteintritt von Spotahome im Mai 2016 konnte das Angebot an WG-Zimmern, 1-Zimmer- und Mehrzimmerwohnungen an den beiden Standorten Berlin und Wien kontinuierlich gesteigert werden. Standen nach einem Jahr knapp 500 Immobilien in Berlin und etwa 100 Immobilien in Wien zur Verfügung, so wuchs das Angebot in der zweiten Jahreshälfte 2017 exponentiell.

Sarah Mildenberger, Spotahome Deutschland: „Mit unserer Plattform für Wohnen auf Zeit haben wir einen Nerv in der Zielgruppe junge Expats und Studierende getroffen. Die Möglichkeit länderübergreifend Wohnungen zu mieten, verbunden mit unserem hohen Qualitätsversprechen, hat den Markt nachhaltig verändert. Verstärkt erfahren wir nun auch von Seiten der Immobilienbesitzer steigendes Interesse an einer Kooperation mit uns. Das Segment Wohnen auf Zeit wird zunehmend als interessante Vermietungsmöglichkeit genutzt.“

Das Spotahome-Angebot ist nun auch als App erhältlich. Sie steht zum kostenlosen Download für iOS (iTunes) und Android (Google Play) zur Verfügung. Trotz der riesigen Datenmenge, die zu den Zimmern und Apartments abgerufen werden kann, benötigt die App nur 69,3 MB (iOS) bzw. 50 MB (Android) Speicherplatz.

http://ios.me/app/1304349562/spotahome-apartments-rooms

https://play.google.com/store/apps/....=com.spotahome.tnnt&hl=de